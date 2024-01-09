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娛樂
2024-01-09 16:00:37

AGA江海迦出道10周年專輯 精裝版限量300隻明日預購

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AGA江海迦將推出全新專輯《AGATHA》，作為出道10周年的里程碑。

AGA江海迦將推出全新專輯《AGATHA》，作為出道10周年的里程碑。

AGA江海迦2013年加入樂壇，將推出全新專輯《AGATHA》，作為出道10周年的里程碑。為隆重其事，更首度聯乘日本牛仔褲品牌WASHI JEANS推出《AGATHA x WASHI Limited 300 EditionsDeluxe版專輯。每張《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》設計均獨一無二，用上WASHI JEAN獨有和紙造成的洗水丹寧布作封面，封底附有手寫序號，全球限量300隻，將於明日(10)下午6時起於環球網上商店接受預購。

AGA首度聯乘日本牛仔褲品牌WASHI JEANS推出《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》Deluxe版專輯。 每張《AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》用WASHI JEAN獨有和紙造成的洗水丹寧布作封面，設計均獨一無二。

丹寧布包裝 每張獨一無二

AGATHA x WASHI Limited 300 Editions》收錄11首歌曲以及1bouns track，以「混沌亦是個樂園」作點題，並帶出核心主題——「Self Care」。專輯用上WASHI JEANS品牌和紙線丹寧布包裝，材質獨特之餘，每一塊丹寧布均是只此一塊，其破爛效果、色落深淺、紋路等都是獨一無二，是擁有者專屬。AGA認為丹寧是一種很有靈魂的物料，隨年月洗滌塑造出自己獨有的形狀，以及記錄生活痕跡。

AGA認為音樂與丹寜有異曲同工之妙，兩者在每個時代都佔一重要席位，丹寧單品製作時蘊含匠人精神，而且記錄了每個年代人們的生活，歷久不衰，每隔一段時間回顧均有不同味道；同樣地音樂可以記載大家的情感、故事。

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