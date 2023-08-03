AGA江海迦新歌向Michael Jackson致敬 MV滲入八十年代經典驚悚片元素

AGA江海迦即將迎來首個紅館演唱會，適逢入行10年，她推出全新單曲《Count to Ten》挑戰從未嘗試過的曲風，並向Michael Jackson的《Thriller》致敬。新歌延續《MIZU》及《Miss u Goddbye》的核心主題——自愛。早前承認已訂婚的AGA認為，在一段關係中，委曲求全，盲目遷就別人而改變自己，其實如同死去沒兩樣，尋找自我價值，擁抱自己的光明與黑暗面才算是愛自己。

加入《 Thriller 》聲效

AGA創作《Count to Ten》的源起，是向Michael Jackson的《Thriller》致敬，故特意找來MJ變成狼人前的配樂聲效放到新歌的前奏之中。此外，AGA成長時期非常喜歡著名結他手Eddie Van Halen，新作中亦加入大量電結他元素，中段飆風的結他solo亦是八十年代音樂的標誌，再配合滿美式復古氛圍的編曲，為樂迷精心炮製迷離又跳脫的音樂體驗。