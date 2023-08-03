AGA江海迦新歌向Michael Jackson致敬 MV滲入八十年代經典驚悚片元素

AGA江海迦即將迎來首個紅館演唱會，適逢入行10年，她推出全新單曲《Count to Ten》挑戰從未嘗試過的曲風，並向Michael Jackson的《Thriller》致敬。新歌延續《MIZU》及《Miss u Goddbye》的核心主題——自愛。早前承認已訂婚的AGA認為，在一段關係中，委曲求全，盲目遷就別人而改變自己，其實如同死去沒兩樣，尋找自我價值，擁抱自己的光明與黑暗面才算是愛自己。
加入《Thriller》聲效
AGA創作《Count to Ten》的源起，是向Michael Jackson的《Thriller》致敬，故特意找來MJ變成狼人前的配樂聲效放到新歌的前奏之中。此外，AGA成長時期非常喜歡著名結他手Eddie Van Halen，新作中亦加入大量電結他元素，中段飆風的結他solo亦是八十年代音樂的標誌，再配合滿美式復古氛圍的編曲，為樂迷精心炮製迷離又跳脫的音樂體驗。
台灣名導比爾賈為MV操刀
為配合歌曲主題及氛圍，營造八十年代美式驚悚片風格，特地請來台灣著名導演比爾賈為MV操刀，AGA遠赴台灣拍攝，在開鏡前一天與導演見面，交流大家喜歡的八十年代西方驚悚電影、影視作品，二人討論過後，決定畫面上向Michael Jackson《Thriller》MV、電影《猛鬼街》(A Nightmare on Elm Street)及《鬼驅人》(Poltergeist)致敬。《Count to Ten》MV於台灣「美國渡假村」取景，AGA在滲著橘紅燈光的美式小屋前，雷電交加吹起漫天落葉之下狂舞著，在混亂中自得其樂。
藉希臘神話談自愛
屋內AGA換上如希臘神話美杜莎的暗黑造型，散發著致命誘惑的魅力，唱著副歌「你別以為有人拜就叫偶像／有人拜是對著你憑弔那樣」，向試圖支配他人的壞對象以牙還牙。希臘神話中，美杜莎的故事淒美，死後更變成為了珀耳修斯的武器，她生前被傷害，死後仍然被操控。所以AGA希望藉此故事帶出，在一段關係中，分手時死心猶如已死了一次，我們亦有機會因而失去自信，陷入自我懷疑，但我們應該尋回自己的光采，擺脫他人操控，不再需要聽從叮人的指示而活。除此之外，MV中AGA以睡衣造型穿梭幽暗森林，在睡房被夢魘騷擾；換上緊身黑衣造型在屋內放肆起舞搗亂，等等畫面都令人聯想起80年代美式驚悚片的情節。