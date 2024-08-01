AGA江海迦深圳開騷邀林德信站台 昔日緋聞男女大爆相識經過

AGA江海迦日前於深圳灣體育中心春繭體育館舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》深圳站，數數手指已是內地巡演第四站。開騷當日深圳下起連場大雨，不過亦無阻粉絲熱情，能容納9000人的場館全場爆滿。AGA為今次深圳站演出特別準備兩套由外國空運到場的新戰衣，一套是火紅色高衩長裙，另一套是全白色如海浪設計的長裙，可謂各有睇頭。

AGA邀請到相識超過10年的好友Alex林德信擔任嘉賓，一對昔日緋聞男女再次同台，二人合唱經典英文金曲《How Deep Is Your Love》，之後說起相識經過，AGA自爆以前是「Rock妹」，她說：「大家有所不知，其實我曾經都係一位Rock Girl嚟。幻想唔到係咪？我見到大家腦海好多問號！我入行前玩第一隊Band嘅原因，就係因為Alex拉我入去，所以渡過咗一段用搖滾音樂表演嘅時間。Alex亦畀咗好多鼓勵我，令我鼓起勇氣踏出創作嘅道路。Alex係我音樂事業中好重要嘅一個人，所以好多謝你，好開心可以喺今場邀請到你做嘉賓。」