AGA江海迦開騷搵薛凱琪任嘉賓 感激Fiona賞識合唱《Better Me》

今次東莞演唱會，AGA更邀請了薛凱琪任表演嘉賓，Fiona對 AGA來說是她創作生涯中一位非常重要的人，AGA未正式出道時，創作3年都未獲任何歌手賞識，直到Fiona聽到《Better Me》的demo，便向公司表示一定要錄這首歌，結果令AGA成功賣出第一首作曲的作品，亦是她人生中第一首創作的歌曲，所以AGA至今仍然很感激Fiona的賞識。

AGA稱第一首寫的歌是《Better Me》，因為當時失戀而有很多情緒︰「第一次失去一段感情嘅時候，我覺得好可惜，就喺度諗究竟自己做錯啲咩呢？每次唱呢首歌都會激發自己，勿忘初心，be a better me。我做作曲人嘅時期，3年都無人欣賞。有一日零晨3點，有人message我，話呢首歌嘅訊息同故事令佢好感動，跟住呢首歌仲好受歡迎，令我覺得原來我都得㗎喎，我都可以寫到歌，非常之多謝你，唱我呢首歌。」

Fiona亦覺這首歌療癒了自己，她對AGA說：「雖然你係愛情上嘅失戀，但我係成個人生都失戀嘅時候，人生呀，個腦呀，好多方面，就係因為呢首歌嘅demo 鼓勵咗我，所以我就同公司講我一定要唱呢首歌，其實我當時隻碟係已經夠晒歌，但我都一定要唱。你以為你做一首歌療癒自己嘅心靈，其實你都療癒咗我，同埋幫助咗好多人療癒佢哋嘅心情。我真係好想同你講，我好多謝你。希望你嚟緊可以再作多啲歌，俾多啲正能量我哋。」兩人更首次同台合唱《Better me》，AGA更一度感觸得眼泛淚光。