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娛樂
2023-11-29 21:59:09

AGA江海迦開騷搵薛凱琪任嘉賓 感激Fiona賞識合唱《Better Me》

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AGA開騷請來「伯樂」Fiona做嘉賓。

AGA江海迦日前於東莞銀行籃球中心舉行《AGA ONEDERFUL LIVE》的第二站巡迴演唱會，全場爆滿。

今次東莞演唱會，AGA更邀請了薛凱琪任表演嘉賓，Fiona對 AGA來說是她創作生涯中一位非常重要的人，AGA未正式出道時，創作3年都未獲任何歌手賞識，直到Fiona聽到《Better Me》的demo，便向公司表示一定要錄這首歌，結果令AGA成功賣出第一首作曲的作品，亦是她人生中第一首創作的歌曲，所以AGA至今仍然很感激Fiona的賞識。

AGA很感激Fiona的賞識。

AGA稱第一首寫的歌是《Better Me》，因為當時失戀而有很多情緒︰「第一次失去一段感情嘅時候我覺得好可惜就喺度諗究竟自己做錯啲咩呢？每次唱呢首歌都會激發自己勿忘初心be a better me。我做作曲人嘅時期3年都無人欣賞。有一日零晨3點，有人message我，話呢首歌嘅訊息同故事令佢好感動，跟住呢首歌仲好受歡迎，令我覺得原來我都得㗎喎，我都可以寫到歌，非常之多謝你，唱我呢首歌。」

Fiona亦覺這首歌療癒了自己，她對AGA說：「雖然你係愛情上嘅失戀，但我係成個人生都失戀嘅時候，人生呀，個腦呀，好多方面，就係因為呢首歌嘅demo 鼓勵咗我，所以我就同公司講我一定要唱呢首歌，其實我當時隻碟係已經夠晒歌，但我都一定要唱。你以為你做一首歌療癒自己嘅心靈，其實你都療癒咗我，同埋幫助咗好多人療癒佢哋嘅心情。我真係好想同你講，我好多謝你。希望你嚟緊可以再作多啲歌，俾多啲正能量我哋。」兩人更首次同台合唱《Better me》，AGA更一度感觸得眼泛淚光。

Fiona多謝AGA的歌治癒了她。

是次開騷發生一插小插曲，AGA彩排時，不小心弄傷了右腳，膝頭位置筋腱發炎，非常疼痛。她原本想忍痛完成所有舞步部分，但由於舞台設計呈斜傾角度，加上開場時solo部份有些坐在地上的舞步，會對膝頭蓋做成壓力，故此排舞師特意改動舞步，AGA能順利完成演出。

AGA在IG分享了演出的花絮並留言說︰「喜歡做演唱會大概因為可以很單純地用音樂去表達所有，台前幕後所有人也在他們的崗位盡力成就著同一件事。幸運遇上充滿着愛的每一位超能人，一直支持著我讓我每一次也完全能專注地表演。感謝你們，下一場再見。」

 

AGA赴傷演出。

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