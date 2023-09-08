AGA江海迦陳奕迅蘊釀10年首推合唱歌 Eason演「怪人」演技爆發

AGA江海迦在首個紅館演唱會請來Eason陳奕迅擔任嘉賓後，正式推出兩人首支合唱歌。原來，AGA早於十年前與Eason於錄音室相遇後，便萌生創作《Special One》的念頭。兩人在拍MV時找回10年前的電郵，還播出當時名為《Let’s Just Say》的demo，AGA立即變回可愛小粉絲：「其實我好少寫廣東話demo，當時我開始寫歌冇耐，好記得寫咗一個通宵。」

AGA與Eason的合唱歌《Special One (feat.Eason Chan)》蘊釀超過十年，AGA憶述，靈感源自Eason《大開眼戒》中的一句歌詞「若你喜歡怪人，其實我很美」，寫歌時思考為甚麼人們總要遵從規範，被大眾的標準去界定區分；所謂的「正常」由憑誰去定義。別人眼中的「怪」正正是你的獨特之處，希望大家學會擁抱自己的獨特性，並覓到一位懂得欣賞你的「怪」的那位Special One。

演活 「怪人」的上班族

Eason在《Special One》MV演技大爆發，飾演一位無法迎合社會常態規範，被定義為「怪人」的上班族。Eason的角色在職場被忽視，被生活鞭撻，垂頭喪氣，上一秒要笑面迎人，下一秒眉頭深鎖，演活不少人的內心狀態。為了逃離世俗眼光，Eason設計了一個虛擬世界，並創造了AGA所飾演的AI角色。AGA身處的空間，其實是Eason的內心世界，一個隔絕了外界紛擾的舒適區；而她的角色其實是Eason的投射，她喜歡獨處享受寧靜，一個最了解自己的人。最後二人終於同步互通，Eason更由現實走進虛擬世界，與AGA在思緒空間暢遊，即使面對旁人評論指點，亦有對方作避風港，安心地做回自己，呼應歌詞最後一句「不用說道理，只因怪得起」。

《Special One》MV由張蚊及陳品執導，在角色造型及場景設計都花盡心思，MV中段配以動畫令觀眾更能投入到故事之中。Eason解構MV中，他辦公桌上的玻璃箱就是AGA身處的空間，也是他的內心世界。AGA亦十分喜歡今次MV的製作，因為她所處的玻璃箱內擺放全是真的植物，她笑言：「個味道好清新，好似行緊山咁。」Eason亦感謝AGA為他介紹製作團隊，因此才促成早前《盲婚啞嫁》MV的製作。