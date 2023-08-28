AGA演唱會｜江海迦孖「的士邦」恩愛合體 暫時未有生B計劃

江海迦（AGA）一連兩晚紅館個唱《AGA ONEDERFUL LIVE 2023》順利完成，尾場吸引不少圈中人捧場，陳慧嫻、李幸倪（Gin Lee）、洪嘉豪、周殷廷、陳健安、蘇志威與其囡囡蘇君蕎（Yumi）等，容祖兒更完騷後趕來支持，AGA未婚夫「的士邦」鄭子邦當然亦繼續現身，而除了連續兩晚登場的24味外，尾場還請來側田擔任嘉賓，側田與AGA先合唱《命硬》，兩人大談相識經過，之後側田自言久未踏上紅館舞台，所以特別選唱可以跟現場觀眾一齊唱的《情歌》。

個唱經歷一次又一次的取消，AGA終可在紅館開騷，她感觸說：「我嘅fans都知，今次其實已經係第四次。」AGA笑言站上紅館好夢幻，表示第二日更加夢幻，一直表現淡定的AGA當發表感言時，當多謝恩師舒文時，AGA終不禁落淚，個唱兩度Encore，臨完場前，AGA說：「原來真係會唔捨得。」完騷後，AGA偕鄭子邦一同見傳媒，被問到公開戀情是否決定做鄭太，AGA稱尚未有計劃，又否認有報道指她趕在演唱會後造人趕生龍B，她續說：「佢（未婚夫）都好好，一路知道我有好多事情想做，今次完成呢個show會想去巡迴演出，希望帶到個show去唔同嘅地方。」AGA坦言亦仍有好多歌尚未推出，故日後不會因嫁人已退出歌壇。AGA完成個唱後最想食薯條，又稱自己已努力忍住眼淚，但尾場也是淚腺失守。