AGA演唱會｜Eason陳奕迅任嘉賓 江海迦與24味唱爆紅館

期後AGA以閃閃低胸歌衫登場，唱出《NIGHTS WITHOUT YOU》、《EVERYDAY》及《吃定我》。AGA換上全皮歌衫及拿起結他自彈自唱從未發布的新歌《THE LOVERS》。當唱出《若》時，AGA全白露肩歌衫側臥在舞台的中央唱出，當她站起唱《圓》時，舞台有多位蒙面的黑色dancer及伴唱圍住她，令她非常突出。唱完後，由10位小朋友唱出yes or no，AGA穿上金色露肩和服彈奏鋼琴與小朋友一齊唱《Better Me》。

Eason驚喜登場

AGA其後跟在場fans打招呼，並謂終於可以踏上紅館的舞台，亦很感謝大家的等待，同時獻唱《問好》作為給歌迷的見面禮，她更走到舞台的一面跟觀眾打招呼。當她走到升降台唱出《Special One》時，Eason在舞台的另一面緩緩升上來，令全場大感驚喜！二人合唱完畢之後，Eason表示很多謝Aga的邀請，更提到自己曾留意過對方稱在9歲的時候已看他的演唱會，更稱Aga會把買來的零食以稍稍高的價錢賣給同學，然後把賺得的錢買他的個唱門票，非常感謝她。