AGA演唱會｜Eason陳奕迅任嘉賓 江海迦與24味唱爆紅館

AGA江海迦《YOKU MOKU x AGA ONEDERFUL LIVE 2023》演唱會於今晚（26日）開鑼，張學友、陳慧嫻、楊千嬅夫婦、炎明熹、張敬軒等送上花籃祝賀。蔡一傑、蔡一智、曾比特、陳蕾、蘇皓兒、岑寧兒、徐濠縈、丁子高、黃長興夫婦等到場欣賞。Aga老公的士邦則在開場前幾分鐘入場。

挑戰性感舞姿 AGA演唱會曾先後兩度因疫情延期，不少粉絲期待已久，於是今晚一早入場等候，未開場已經座無虛席。演唱會於晚上8時45分開始。AGA在半空出現以《Count to 10》揭開序幕，唱至一半便踏上升降台落到地面，與多位dancer跳唱《Mad》，繼而脫掉紅色外套以透視歌衫演唱《MIZU》，期間AGA以非常性感撩人的舞姿示人，令全場粉絲尖叫連連。

自彈自唱新歌 《 THE LOVERS 》 其後AGA以閃閃低胸歌衫登場，唱出《Nights Without You》、《Everyday》及《吃定我》。AGA換上全皮歌衫及拿起結他自彈自唱從未發布的新歌《THE LOVER》。當唱出《若》時，AGA全白露肩歌衫側臥在舞台的中央唱出，當她站起唱《圓》時，舞台有多位蒙面的黑衫dancer及伴唱圍住她，令她非常突出。唱完後，由10位小朋友唱出《Yes or No》，AGA穿上金色露肩和服彈奏鋼琴與小朋友一齊唱《Better Me》。

Eason驚喜登場 AGA其後跟在場fans打招呼，並謂終於可以踏上紅館舞台，很感謝大家的等待，同時獻唱《問好》作為給歌迷的見面禮，她更走到舞台的一面跟觀眾打招呼。當她走到升降台唱出《Special One》時，Eason在舞台的另一面緩緩升上來，令全場大感驚喜！二人合唱完畢之後，Eason表示很多謝AGA的邀請，更提到自己曾留意過對方聲稱在9歲時已看他的演唱會，更指AGA會把買來的零食，以稍稍提高的價錢賣給同學，然後把賺得的錢買他的個唱門票，因此非常感謝她。

AGA與24味high爆全場 AGA換上紅色賽車手歌衫後，唱出《3AM》，更請來24味及Rapper Brandon一齊唱《Do or Die》，令全場high爆。她表示很幸運，因為每次知道個唱取消之後，不知何時才可上台，但仍有好多朋友一直支持她。 凡事只要相信 AGA稱每當街上有人見到她的時候，都問她何時開騷，沒想到一答便答了幾年。她再問在場人士有沒有買2020年或2022年的門票，更搞笑表示恭喜大家一次過看三場騷。她坦言今次的演唱會已經是第三次創作，紀錄了她的心情變化，過去疫情令她成長了很多，令她更珍惜地球、香港、老字號及身邊的事物，她又謂如今終於夢想成真。AGA續說︰「原來夢想有另一個意思，就係唔好辜負支持你嘅人嘅期待，亦都唔好辜負每一個為你工作、付出嘅努力同汗水，所以如果你有相信嘅事，你都要堅持到底，好似我咁終於可以企喺呢個舞台。」

多謝舒文一直支持 接著AGA唱出《一》時，全場亮起手機的電筒，形成一片燈海。她稱過去曾多次發夢在紅館，但在夢中因為不知醒而感到後悔，醒來眼角也有些眼淚，如今知道自己不是發夢。她又指每次演唱會都會有單丁位，問到在場有沒有人是購入單丁位，場內傳來不少歡呼聲。AGA又特別多謝舒文，因為所有歌曲都是由他監製，已認識對方15年，他稱人每過5年便會發生改變一生的事，每10年便會有很大的轉變。AGA憶述頭5年做了不少作品，之後用了5年時間讓大家認識AGA，今年是她出道第10年，可以站在紅館，「我在紅館看過很多令人感動的演唱會，希望自己也能為大家帶來美好的演出。」 林若寧變「 填詞寧」 AGA之後多謝過去與她合作過的幕後工作人員，然而當她想說「填詞人林若寧」時，卻口快快說成「填詞寧」，令全場笑爆。她說︰「其實我係想講填詞人林若寧，好多謝佢填咗好多好好嘅歌詞，仲有陳詠謙、周耀輝、林夕先生。」 一度感觸落淚 AGA稱製作每首歌曲都有很多意見，坦言和她合作都要很有耐性，很多謝所有香港音樂人。當她逐一多謝公司及團隊時，不禁落淚，她稍稍整頓情緒之後，再讀出感謝名單，期間她透露身上的衣服都是三年前已造好，亦很多謝監製Mark在三次演出都有參與。