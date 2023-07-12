AGA演唱會2023｜江海迦8月紅館個唱賣清光 特別感謝單身人士購票

江海迦AGA 8月紅館個唱賣清光 AGA特別感謝單身人士購票

AGA江海迦將於8月26、27日於紅磡香港體育館舉行個唱，門票一開賣已火速售罄。她的個唱在過去三年數度延期，如今終於成真，她直言心情激動，她表示：「這是一個很特別的經歷，這三年來籌備了三次演唱會，一直很期待，終於可以呈現給大家，特別要多謝買了三次門票仍然支持的觀眾！知道消息後十分興奮，很期待現場見到大家的面孔！」

AGA︰ 盡自己 200% 努力 她又表示，曾在夢境中預演了一次演唱會，她說：「我曾經試過發夢開了一次這個演唱會，今次終於可以成真，將不同人的努力，以及自己的音樂作品呈現給大家，一定會盡自己200%努力，帶給大家一個美好的晚上！」AGA感激樂迷三次購票仍然支持外，還特意感謝單身人士，她笑言：「知道每一次開騷都會有很多『單丁位』，亦很快賣完，知道有很多單身人士亦買票入場支持，很感謝他們，其實我這個演唱會是很適合單身人士觀看，希望大家能『成就相戀的雙數』，期待跟大家大合唱一同享受這個最美好的晚上。」