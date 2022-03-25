AGA處女紅館個唱取消 今日公布退款安排

歌手AGA（江海迦）與紅館認真無緣，她原於2020年舉行首個紅館演唱會，因首波疫情延至今年初舉行，然而改為1月29及30日舉辦的兩場個唱，又遇上第五波疫情，為配合防疫措施和保障樂迷健康，上月無奈地宣布將演出取消，並表示會在3月交代有關退票事宜。

AGA首次紅館騷《AGA Gaia Live》最後也無法舉行，其所屬的環球唱片今日公布門票退款安排。 （詳情如下）

(I) 經城市售票網購票人士

以下退票退款安排只適用於經城市售票網(URBTIX)購買原定於2022年1月29日及/或1月30日在香港體育館舉行的《FWD富衛保險呈獻AGA Gaia Live》演唱會門票的持票人士。所有經東亞銀行信用卡優先訂票及KLOOK購票的客戶，請依照有關的條款及細則進行退款，詳情見第 (II)及(III) 部分。

（一）退票退款程序 :

1. 已購買門票而尚未取票的人士，請於各購票通自助取票機領取已購買的門票。*敬請留意各自助取票機的開放日期及時間。

2. 退票人士必須填妥退款申請表並連同完整門票在指定的登記日期內寄回主辦方。

3. 請即到 “環球娛樂網誌” 網頁下載退款申請表。(https://www.umwebzine.com/aga_gaia_live_refund/)

4. 登記期限 : 2022年4月1日至4月30日

5. 退款期限 : 2022年5月1日至6月30日

6. 郵寄地點 : 環球唱片有限公司 – 香港九龍觀塘道392號創紀之城6期28樓 [演唱會部]

（二) 退款細則 :

1. 持票人須於登記期內，連同填妥的退款登記表格及完整連票根並不含任何塗改或破損的門票正本(並自付郵政費)寄到上述的主辦方地址。如門票及相關資料核實無誤，持票人士將在退款期限內獲退還按每張門票面值計算的退款到所指定的香港銀行帳戶， 而退回的門票會由主辦方收回作紀錄之用。如遇存疑的門票申請包括資料不完整，主辦方有權拒絕退款或延後辦理退款直到所有補充資料被核實無誤。演唱會主辦方如發現任何偽造門票，將一律不受理該退款要求，並將之向警方舉報。

2. 退款只按每張門票的港幣面值退回款項。根據城市售票網的購票條款及細則，經網上、流動應用程式及電話購票時所繳付的購票手續費及門票送遞服務費(如有)不設退款。

3. 持票人須於指定日期內辦理退款登記手續，任何逾期退款要求將不會受理。

4. 退款手續完成後即當退款一次性地轉帳到所指定的香港銀行帳戶後，演唱會主辦及協辦方將無須負責任何進一步的金額索償。

5. 如持票人因任何原因 (包括遺失門票) 未能於退款期限內出示門票正本辦理退款，請於2022年4月30日前聯絡主辦方跟進，任何逾期要求將不會受理。

(II) 東亞銀行信用卡優先訂票之客戶 (請依照東亞銀行信用卡優先訂票之條款及細則進行退款)

所有經優先訂票的客戶，已購門票的票面值總額及郵遞費(如適用)將經由Cityline Hong Kong Limited (“Cityline”)於2022年5月31日或以前自動退回持卡人用以購票之東亞銀行信用卡賬戶。為免存疑，此退款不包括Cityline已收取的購票顧客服務費。如有查詢，請致電Cityline熱線 +852 2314 4228 (星期一至日，上午10時至晚上8時) 。

(III) KLOOK客戶 (請依KLOOK訂票之條款及細則進行退款)

所有經 KLOOK 訂票的客戶，已購門票的票面值總額將經由 KLOOK 於 2022 年 4 月 1日開始退回原付款帳戶。如於30日後仍未收到退款，請透過KLOOK幫助中心(https://www.klook.com/zh-HK/help-center/)與KLOOK客戶服務部聯繫協助處理。 為免存疑，此退款不包括 KLOOK 已收取的購票手續費及郵遞費。如有查詢，請瀏覽KLOOK專頁(https://www.klook.com/zh-HK/blog/klook-covid-measurements-hk) 。

環球唱片有限公司、演唱會協辦公司及其製作團隊再次感謝大家對AGA江海迦的支持並在這期間耐心等候。 如有任何爭議，演唱會主辦方保留最終決定權。

演唱會主辦 敬啟

環球唱片有限公司

2022年3月25日

演唱會主辦方查詢 : hkconcert@umusic.com 或 +852 23015888.