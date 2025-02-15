AGA 江海迦新歌邀鳳小岳任男主角 盼有機會音樂上合作

AGA江海迦趁昨日2 月 14 日情人節推出《Gas Station Diner》

AGA江海迦趁昨日2 月 14 日情人節，推出全新概念大碟《Writer’s Block》第四首單曲《Gas Station Diner》，MV找來台灣男神鳯小岳擔任男主角，AGA直言他是不二之選，今次合作後，希望有機會與彈得一手好結他的小岳在音樂上合作。

新歌《Gas Station Diner》由 AGA 作曲，許弘毅填詞，極力打造成《圓》式的三拍子圓舞曲，歌詞在重覆之中遞進，反覆詰問愛情的真假，卻沉淪在浪漫的幻想中兜兜轉轉。MV 在香港的油站及餐廳取景，建構美式復古浪漫空間，並繼上一步曲《沒有咖啡的喫茶店》獲實力派台灣演員參演MV後，AGA 依舊飾演《Writer’s Block》裡 203 室的住客，在油站餐廳邂逅新角色，與520室的鳳小岳，展開一段幻想之途。

AGA 一直十分欣賞鳳小岳及喜愛他在劇集《華燈初上》的演出，指其浪漫又神秘的氣質魅力與 MV 的夢幻風格渾然天成，加上他不在社交媒體分享彈結他片段，彈結他擔任張惠妹演唱會嘉賓，正正符合《Gas Station Diner》MV 男主角的角色設定之一：以音樂才情俘虜也擄走女主角去暢遊天際，AGA直言鳳小岳是MV 男主角的不二人選。AGA大讚特地從台灣來港的鳳小岳十分專業，即使長時間拍攝時間，總能夠短時間內演繹出令人讚嘆的效果，二人在休息時間裡亦有很多音樂交流，所以過程相當愉快，期望將來可以與他有音樂上的合作。

AGA新歌《Gas Station Diner》打造成《圓》式的三拍子圓舞曲。

由於香港沒有真正的油站餐廳，所以團隊必須分開拍攝再作後期處理；油站在馬鞍山取景，餐廳則是借用了位於荃灣南豐紗廠的素食美式快餐店「游°」的舖位拍攝！餐廳的 50 年代美式裝潢、Jukebox 點唱機為男女主角建構出彷彿不屬於現世的夢幻場景。《Gas Station Diner》儼如美國繪畫大師 Edward Hopper 的名作《Nighthawks》，孤獨的靈魂在油站餐廳般的中轉站相遇，在這個音樂盒似的空間中旋轉起舞，在互相映照的光芒之中互相取暖，之後又回到各自的黑暗。