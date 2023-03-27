AGA 江海迦沉澱半年 帶新作《MIZU》回歸

江海迦(AGA)在過去的半年卸掉光環、專注生活，最近終於帶着滿滿靈感回來，隨後立即投入工作，馬不停蹄遠赴日本拍攝新歌《MIZU》MV。每日二十多小時日以繼夜的拍攝，大部分時間都在零度與負二度的寒冷天氣下進行，完成拍攝後，AGA也禁不住笑說：「下次必須強烈要求導演要在夏天拍攝MV！」

《MIZU》MV故事從繁忙的渋谷十字路口展開，歌姬身份的AGA，與演繹她粉絲的男主角相遇，這是一個講述星星與凡人相遇的故事。MV男主角飾演AGA的粉絲， 在街頭看到《AGA Gaia Live》演唱會海報，又在家中看著她《So Called Love Song》專輯，幻想自己化身AGA在起舞，渴望成為像她一樣於舞台上閃亮的星星；誰不知在舞台上發光發亮的歌姬AGA 卻渴望變回平凡人，在於夜闌人靜的新宿街頭無拘無束地跳舞，自由自在地活著。

男主角於草地上跳舞時的羽毛扇，是以AGA歌曲的琴譜製作，代表著對她的愛與欣賞，也是製作團隊別出心裁的巧思。MV最後一幕，男主角在街上跳舞時發現了一片藍羽毛，並與正駕著車的AGA相遇兩個，代表著雙生靈魂終於遇見。