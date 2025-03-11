Ah Yo@Lolly Talk被指爭仔爆粗 聯同新人成基哲欺凌情敵 清純形象崩壞

Ah Yo樣子清純甜美，而且成績優異，一直是Lolly Talk的乖乖擔當。

女子組合Lolly Talk成員郭曉妍(Ah Yo)，2021年參加《全民造星IV》入行，一直憑藉青春甜美外貌和可愛個性，獲得了大量fans喜愛。如今20歲的她，不僅是隱藏學霸，還在香港理工大學就讀，擅長多種樂器。然而，最近因「爭仔」爆粗，令她偶像形象受創，成為輿論焦點。 據悉Ah Yo和即將出道的男新人成基哲(Andy)，及另一名男子阿樹為同學，3人關係親密友好。而阿樹與一女子Zoki交往後，Ah Yo因嫉妒好友被搶，開始對Zoki展開攻擊，試圖影響阿樹與她的戀情。不忍被欺凌的Zoki，決定反擊並在網上公開事件，她寫道：「我男朋友repo左呢個story，希望大家都可以唔再講啲咩影相(響)我哋，點知佢啲朋友cap左上group又開始一連串情緒勒索。」

Zoki又指，曾經被Andy刻意推撞，因此才決定在網上公開被Ah Yo、Andy欺凌，「宜家啲Kol(指Andy)係咪都咁惡，你夾埋『知名女團成員』欺凌我男朋友都算，你宜家一個大男人都要特登咁撞我，不嬲都知你冇禮貌架啦，估唔到原來你咁冇品。」Zoki稱，出lift時遭Andy推撞，更差點受傷，「你咁大隻我比你撞一撞骨都碎，情人節都要比你欺凌。」 Zoki在帖子中稱，Ah Yo作為公眾人物，言行會影響很多年輕人，她表示：「你身為半個公眾人物，好多人會以你為榜樣，禍從口出，我唔明白究竟我地做左咩傷天害理嘅事情，要咁樣比你x老母，我po呢篇野冇針對你地3個，甚至我係對我嘅朋友講，呢一刻我地已經覺得好不受尊重。」

她續寫道：「好聚好散，希望你地哋明呢個字點解。最後最後，無論我同啊樹以後係繼續一齊定分手，其實都唔關你哋事，我都多謝你哋祝福我地白頭到老。你地(Ah Yo及Andy )價值觀咁相似，我都祝福你哋友誼永固……最後辛苦我男朋友都多謝你保護我。」據悉，Ah Yo已跟阿樹反面，更封鎖了對方的社交帳號，不再來往。