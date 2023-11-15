Ahyeon健康理由退隊 BABYMONSTER 6人陣容出道

BLACKPINK師妹，原定11月27日出道的韓國7人女團BABYMONSTER，今日其公司YG娛樂宣布，隊中的ACE、有「小Jennie」之稱的Ahyeon，因健康理由暫時需要休息，因此BABYMONSTER將以6人陣容出道。

於YG娛樂製作的真人騷節目中《Last Evaluation》中，Ahyeon不但帶有Jennie影子，而且唱歌實力亦是眾女孩中最高，跳舞及rap擁有高水準表現，因此很多留言都封她為隊中的ACE。隨著Ahyeon的休息，她的位置會由其他隊員承擔，跳舞部份會由Ruka、Asa兩位日藉成員負責，主唱則會落到Haram、Rora兩位韓籍成員身上，視覺則由Pharita、Chiquita兩位韓藉成員擔任，rap則有Ruka、Ruka、Rora、Chiquita，因此可讓成員表現得更平均。