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娛樂
2023-11-15 17:48:45

Ahyeon健康理由退隊 BABYMONSTER 6人陣容出道

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有「小Jennie」之稱的Ahyeon，因健康理由退出BABYMONSTER。

BLACKPINK師妹，原定1127日出道的韓國7人女團BABYMONSTER，今日其公司YG娛樂宣布，隊中的ACE、有「小Jennie」之稱的Ahyeon，因健康理由暫時需要休息，因此BABYMONSTER將以6人陣容出道。

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BABYMONSTER將以6人形式出道。

YG娛樂製作的真人騷節目中《Last Evaluation》中，Ahyeon不但帶有Jennie影子，而且唱歌實力亦是眾女孩中最高，跳舞及rap擁有高水準表現，因此很多留言都封她為隊中的ACE。隨著Ahyeon的休息，她的位置會由其他隊員承擔，跳舞部份會由RukaAsa兩位日藉成員負責，主唱則會落到HaramRora兩位韓籍成員身上，視覺則由PharitaChiquita兩位韓藉成員擔任，rap則有RukaRukaRoraChiquita，因此可讓成員表現得更平均。

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能歌擅舞的Asa，rap是其殺手鐧。

YG昨晚釋出Asa的出道預告照，繼續以紅白二色做主調，及大玩充滿科幻感的futuristic造型，放棄時下流行的Y2K元素，的確為BABYMONSTER的出道預告立下氣勢。而17歲的Asa，不但舞蹈精湛，rap更是無人能敵，語言天份極高的她，連Eminem的超級快咀說唱曲目《Rap God》，也可以輕鬆應付自如，加上唱歌方面亦有一定實力，將會是隊中的亮眼新星。

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Asa樣貌亦夠資格擔任隊中面門。

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