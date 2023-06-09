AI尹光唱林家謙同姜濤作品 網民笑爆大讚「高科技傑作」

之前介紹過AI技術「殺入」香港歌壇，有網民開po分享話，將所有歌以AI變成陳奕迅把聲，就係香港樂壇未來出路，仲post左多首「AI陳奕迅」演繹別人的歌，唔少人都讚有水準。甚至連已故Beyond主音黃家駒嘅獨特歌聲，都有人用AI重現，令樂迷倍加懷念。
近日再有人將AI技術玩到另一層次，就係「移植」草根歌王尹光嘅聲線，唱出林家謙溫柔之作《一人之境》！呢首惡搞版有晒光哥唱歌尾音嘅「呀」、「唏」，加埋外放式嘅唱法，同林家謙嘅版本完全唔同。網民大讚呢個版本係「高科技傑作」、「尹老師不用假音，直接硬上真音」、「第一句已經感受到廟街嗰種孤獨感」，亦有人希望掉翻轉想聽「AI林家謙」唱尹光嘅《少理阿爸》同《荷李活大酒店》。
仲有一首由「AI尹光」唱出嘅係姜濤作品Dear My Friend, ，同樣都有「呀」呢啲光哥風格ad lib，不過有網民認為首歌係姜濤唱俾已故摯友，拎嚟玩似乎有欠尊重喎。
不過細心一聽，呢個「AI尹光」版似係有人扮光哥唱，多過真係搵AI整出嚟。另外有專家提出，呢個「AI尹光」可能係由製作者先模仿尹光唱其他人嘅歌，之後再用AI嚟將「真．尹光」把聲套落去。估計製作者唱功麻麻有走音同甩咀，所以令AI版都「失準」。你地又覺得係唔係真AI? 定真係有人搵「真．尹光」翻唱？
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈