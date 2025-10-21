AK不認為MIRROR缺席叱咤影響與商台關係 41吋「大表波」Stanley爆Tiger胸肌34吋？(有片)

第十五屆全國運動會將於11 月隆重揭幕，今屆由廣東、香港及澳門三地共同承辦，ViuTV將推出多個特備節目，今日(21日)率先於奧海城舉行《十五運會》記者會，多位體育節目主持和專業體育評述員，MIRROR成員AK江爆生、邱士縉(Stanley)和邱傲然(Tiger)、ERROR成員吳保錡和梁業(肥仔)、COLLAR成員李芯駖、蘇雅琳(Ivy So)、許軼(Day)、P1X3L成員吳啟洋(Phoebus)、葉振弘(Marco)及 ROVER成員卓金樂(Kim)、雷濠權(Jason Loi)、王希晉)現身，分享心儀運動員和賽事，更大玩互動遊戲炒熱氣氛。其間為爭取勝利肥仔和AK都「倒豎沖」大顯身手。

剛度33歲生日的AK受訪時笑言，有很多人幫他抬腳，毋須太用力，但「倒豎沖」腦沖血，搞到面紅紅，「有人計時話30秒，但年紀又大一歲，完咗企起身，係有啲唔舒服，啲頭暈。」問到是否與肥仔battle，他笑言全運會最緊要大家開心，「有心出心，有力出力。」談到生日如何度過，AK表示與家人食飯，買了新遊戲給自作禮物，通宵打機好滿足。Stanley和Tiger就即場送生日祝福，AK爆料難得姜濤記得他生日，但就沒送上禮物，「佢問已經好好，起碼記得。」他劇透是為團歌排舞，快將拍MV，預計配合七周年推出。至於25日(周六)的記者會，Stanley就表示MIRROR會全團出席。

談到七周年團慶活動，Anson Lo上次出席活動時，劇透是室內球類活動，但不是他強項，Stanley爆出一句：「咩球類係佢強項？」他補充指，不是12鏡擅長的球類活動，AK劇透，「球類活動，刺激，要分兩隊玩。(球體size大嗎？)睇你隻手幾大，同埋要睇下用號碼或英文數字去分。」既然話題討論「波」，當然少不了「大表波」，Stanley推出新歌《二次覺醒》，在MV裡半祼上身彈結他，大騷結實胸肌，他解釋因歌曲和陳蕾的歌詞令他想起《龍珠》的『超級撒亞人』，雖然已突破上次成果，他表示仍未滿意，問到可會令隊友添壓力時，AK直指，「佢迫死支結他！」Tiger續說：「佢搞到世人有誤解，彈結他唔使咁大隻架！你咁大力應該去擔泥！」AK就提議他下次孭琵琶，Stanley就自爆被Jer嫌棄，「你都唔夠rock，rock star唔會咁大隻。」他表示大約花了一個月去練習彈結他。 他表示，希望好好保持身形，問到胸肌幾寸時，他就爽快答到，「我上次度完41吋，Tiger好似34吋！」搞到Tiger立即反白眼，AK秒回，「知唔知呢啲同女人嘅年齡一樣，係秘密。」Stanley立即補充只是愛胡亂說。至於兩人在小組團綜要上山下海試玩危險活動，Tiger形容命命中有緣份，Stanely笑言，「可能我哋兩個姓邱，比較刻苦耐勞。」

