AK妙論與商台關係 Ian首不入叱咤五強感抱歉 Lokman直認七周年見面會頭場欠完善(有片)

MIRROR今日(24日)齊人現身九龍塘出席「BABY MIRROR GO ROUND」活動，吸引大批fans迫爆商場並輪候購買聯乘產品。12子輪流分享自己與BABY MIRROR卡通角色的相似之處，Jer柳應廷獲全隊選為與水怪最相似，尤其是厚唇更是神似，他亦自認跟水怪一樣為食和喜愛浸溫泉。姜濤就笑言Hello Kitty也包括其名字英文簡寫「KT」，十分合襯。



「舞王Jer」屬虛名 Jer上周四(20日)33歲生日，與眾多鏡粉 在《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：閃避球挑戰賽》歡度生日，Jer自言很難忘：「喺正日見到大家都好開心，多謝咁多位出席嘅fans唱生日歌俾我聽。」對於製作組精心預備的「舞王Jer」生日蛋糕，他笑言大家俾面，「虛名嚟。」他表示生日願望是演唱會順利，「希望自己有力撐到嚟緊呢個瘋狂schedule，因為呢排都好忙，一日走四場，佢哋話大紅人或巨星先有呢個schedule，都係安慰自己嘅諗法。」不過為備戰演唱會，Jer自言今年未有吃生日蛋糕，相信要等完騷才可大解放。 獲封「柳天籟」 在生日當天推出個人EP專輯，Jer不忘大推：「好靚仔㗎，大家得閒就買嚟欣賞一下入面嘅美貌同天籟音。」旁邊的Jeremy李駿傑禁不住歡呼，「實至名歸」，Stanley就封Jer為「柳天籟。」上次開solo con，Jer拍片教柳柳粉(fans暱稱)大合唱，今次可需要提早練習？Jer秒回，「冇呀，其實enjoy就得，投入個show入面……」Edan和Jeremy笑指他要求的大合唱好難，要唱和音，Jer亦重申：「唔好喇，唔好喇。」

Stanley被指「機心表」 Alton贏AK實名名歸 《MIRROR 7th Anniversary - GAME of MIRROR：閃避球挑戰賽》3日圓滿結束，不少蝦碌鏡頭在網上廣傳，其中包括AK江𤒹生被粉絲擊中頭，Tiger邱傲然用皮球掟中攝錄人員，而Stanley邱士縉在出場時拉高球衣，露出結實肌肉，被AK和Frankie直指是「機心表」，大表哥呼冤：「我真係唔小心，唔知張相點嚟。」後排的「雙Jers」趁機拉他的衣領，暗示他即場除衫補數。3日完賽，最終由Alton王智德奪MVP球員，他笑言，「首先要多謝自己，冇諗過白隊AK攞咗2日，分數都唔夠我，我嘅勝利係實至名歸，佢嘅落敗係罪有應得。」AK就「四萬咁口」笑著回應：「經過呢七年，我已經成長！」毫不忌諱自嘲一番。 接受意見即修改 談到完成頭場後，不少鏡粉在網上留言表達不滿，隊長楊樂文Lokman坦言，有留意網上評論，「所以之後有調整，意見接受，所以作出改正，令呢個世界更加美好，係我哋12個嘅主旨(AK：同埋理念)。」至於未有以「我哋係MIRROR」來跟觀眾打招呼，Lokman重申，「過去嘅唔好再提，我哋往前去，成日孭住背後的重擔、負能量同唔開心，做人已經好辛苦，再往後看，仲辛苦。我哋往前行。」接著他交給AK報告MAMA演出的排練狀況準備，兩人異口同聲表示已密鑼緊鼓，馬不停蹄排練，務求奉上精彩的表演。



蟬聯最喜愛男歌手 姜濤：隨緣 姜濤個人演唱會加至9場，橫跨3日聖誕假期，問到體力如何應付時，他就表示近日為MAMA排練，有充足的鍛煉，故不擔心體力問題。對於再入圍叱咤我最喜愛男歌手五強，更有機會破紀錄4奪該獎，姜濤就表示：「隨緣啦！」Anson Lo多謝神徒接票，「佢哋都辛苦，喺街拉票好耐。」Ian首次不入五強，他表示，「其實入唔入到五強係bonous，心入面諗，有冇獎項或提名，係對fans有個交代，報答佢哋支持，所以都好抱歉，可能令到佢哋失望，惟有嚟動再做好啲。」 AK有冠軍歌 不是犧牲品 提到早前臨時取消商台訪問，有報道指MIRROR與商台關係惡劣，令AK成為犧牲品，AK解釋只是撞時間，不影響彼此無關，他幽默回應，「其實我都有做網上訪問，有嘢犠牲先叫犠牲品，我都無嘢犧牲先叫犧笙品，今年我已經做到想做嘅嘢，有一首冠軍歌，今年出solo嘅人，好似得我一首冠軍歌，所以我嘅目標唔係男歌手五強，希望《心死了幾百次》可有機會直衝至尊金曲，我好鍾意《背脊唱情歌》，希望可以對撼一下。」

Edan與蔡俊彥日常對話似十八層地獄？ Edan呂爵安有份參與的韓劇《模範的士3》已播出，他自爆與家人一起收看，「好開心，係好難忘經驗，好好嘅學習機會，自己睇當然有好多嘢覺得可做好啲，都係一個經歷同成長，以後做好啲。」談到訪問「老best」蔡俊彥的「地獄對答」火速洗版，問到是否兩人互mean是否日常對話方式時，他笑言，「地獄嚟講，出街可能只係一層，平時可能第十八層。其實都冇諗過佢咁大膽，本身諗住以專業記者身份做訪問，見佢玩得咁開心，就陪佢玩下。」有不少網民希望兩人合作拍綜藝，他坦言不抗拒，「睇公司安排，絕對唔抗拒，可能要加PG家長指引。」

