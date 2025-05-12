AK孖Lokman妙論3年約：誠意需要成本 Alton形容餐廳結業屬戰術式撤退(有片)

MIRROR「夜粥組」成員楊樂文(Lokman)、江𤒹生(AK)、王智德(Alton)和陳瑞輝(Frankie)今日齊齊落區進行巴士巡遊，在烈日當空下乘坐露天巴士由旺角巡遊到尖沙咀鬧市，為明天(13日)開售的《Manifest | W.T.F. Live 2025》演唱會造勢宣傳。四子在街頭大派Postcard，大批fans無懼酷熱天氣守候偶像，場面虛冚。

四子在巴士受訪，AK自爆首次乘搭露天巴士，起初有點尷尬，但見街頭企面熟悉的fans，即放下心頭大口。演唱會將於6月28日在亞博舉行，至於會否加場，就要視乎公售反應才決定。他們笑言若成功加場，說不定會在遊艇謝票，不過問到會否穿泳褲時，四子顯得猶豫，反建議齊齊著樽領謝票，「如果有機會謝票，可以開心形式跟大家見面。」Lokman認真表示，已跟監製細蘇開會，初定了rundown和排練日程，至於會否騷肌，Alton直言，「我都唔客氣講俾大家知，今次騷肌欠奉，但我哋4個都密鑼緊鼓去準備身體，唔係為身形，而係為狀態而去做，因為體力需求頗大。」問到Frankie會否唱《麻甩媽咪》主題曲，他笑言要找女聲合唱，此時AK和Alton即變女聲配合，「我要casting，佢兩個都勢均力敵，而且毫無破綻。」

談到Lokman、Alton和何啟華(Dee哥)經營的餐廳結業，兩人表示經一事長一智，Lokman表示，「所有嘢都係學習同經歷，睇你有幾多成本上幾多堂，嚟緊開始冇乜成本，要儲多啲成本。」問到是否內傷嚴重時，Alton答道，「我形容為戰術式撤退，除咗我哋要承擔，仲有同行飲食業都面對緊困境，只不過我哋係公眾人物，所以被放大嚟講，呢個逆境大家都辛苦，希望大家撐到就撐，支撐唔住就唔好灰心。」兩人表示大勢所趨，也沒太多掙扎，有時也不能勉強，始終需要成本，Lokman表示，「反而覺得可惜，因為大家都幾喜歡呢個地方，大家都對呢個地方有回憶。」Alton坦言短期內也不會再投資飲食業，「如果大家星期五、六、日，有機會出街都真係幾冷清，對呢個地方有啲陌生。」

坦言物價有升值

提到早前姜濤在《呂濤米Lo Seoul》大爆只餘3年約，AK表示，「每份約都有期限，實質數字，點會方便話你知。」他們續指數字是死，也不方便代姜濤作答，AK大派定心丸，「我哋唔會秘密地解散，MIRROR有乜去向，都一定新鮮滾熱辣同大家講。」Lokman續說，「人總要勇敢生存，無論3年、30年、300年都係要咁樣行，路一定要用腳走出嚟，有多啲成本就用4個轆走出嚟，想型格啲就試吓兩個轆。」

此時正副隊長非常合拍地一唱一和，「好睇誠意，誠意需要成本，需要僱主同僱員協調。」至於僱主怎樣才算有誠意？AK答得很玄妙，「當天我只係一個黃毛小子，物價會有升值，當然唔可以用當時的感情去計，而家我哋未傾得呢步，所以不能奉告，暫時專心今次演唱會。」