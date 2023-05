MIRROR成員AK江𤒹生(Anson Kong)、陳卓賢(Ian),周日晚聯同陳蕾假亞博演出拉闊音樂會,三人在台上使盡渾身解數,AK更與陳蕾合唱日本歌《どうして》,盡展二人對日語歌曲的喜愛。

歌曲的原唱者是高瀨統也(高瀬統也)與野田愛實,對於自己去年作品獲兩人公開演繹,高瀨統也亦受寵若驚,當AK與陳蕾的合唱片段上載至社交平台,高瀨在IG些片段後便轉發了並說:「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing《どうして》together in the near future.」AK之後就用日文回覆對方,先多謝高瀨在自己的限時動態轉發影片,AK也希望大家日後可以有合作機會,其後高瀨統也再覆AK,自言期待下次來港可以跟AK見面。