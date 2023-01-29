AK江𤒹生家中愛貓又少一隻 難忘與花花一齊入睡回憶

MIRROR副隊長江𤒹生 (AK, Anson Kong)是出名的貓奴，高峰時他的家曾養了7隻貓貓，分別是花花、叮叮、豬仔（Tiger）、波子、Mimi、噹噹和芝麻。然而，隨住歲月流逝，江家七貓也因為年紀、身體問題相繼離去，其中陪伴AK十三年的豬仔於2021年離世，連同另外兩隻已故貓咪，江家七貓只餘下4隻。雖然如此， AK與家人合資開的拉麵店內，仍可見到江家七貓的畫作，可見這班貓貓在江家的地位非凡。

19歲花花離世

AK在農曆年上載與花花的合照，並謂「你永遠都係江家兵器榜第一位」。不過，花花亦因為年紀問題，身體狀況開始轉差。昨日AK在IG限時動態分享了一張與花花握手的照片，留言說︰「唔洗驚我地全部都係度」。其後再上載一段摸住花花頭部的短片謂︰「還記得少時候在舊家，睡覺時你都會在被窩內，長大後你就喜歡自己睡。昨晚和你講了很小時的回憶，一起睡了，時候像倒流了，但我只想時間能夠停住，好好繼續看你。」

及至今日晚上，AK的IG限時動態轉黑，相信花花已離開人世。花花在AK小學5年級時進駐江家，成為他們第一隻飼養的貓咪。去年5月，AK趁母親節分享與花花的合照，留言說︰「我家老佛爺今日19歲生日，珍惜與你相處的每一天。希望你繼續健健康康，每晚繼續保持中氣，瘋狂大叫。」