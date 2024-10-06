AK江𤒹生憑《打天下2》獲頒「年度新星」 諗住陪跑︰嗰一刻我仲發緊夢

在台上領獎的時候，AK以英文感言道：「多謝ACA，我完全冇諗過會得獎。非常感謝韓國，10年前我曾經喺韓國做練習生，project完咗我就返香港，喺香港出道。10年後，我喺呢度得到呢個獎項，實在好興奮。首先我要多謝我公司MakerVille同埋我嘅經理人團隊，另外仲有我嘅屋企人同埋fans，多謝！」

江𤒹生AK今晚以一身帥氣晚禮服，現身《第29屆釜山國際影展（BIFF）》的《2024 亞洲內容暨全球OTT大獎（Asia Contents Awards & Global OTT Awards 2024）》，並獲頒「Rising Star of the Year（年度新星）」一獎，教他喜出望外。

這次AK以《打天下2》中飾演的關志浩，角逐「最佳男新人」一獎，同場競逐的還有泰劇《咒中人》MetawinOpas-iamkajorn（Win）、日劇《Eye Love You》韓星蔡鍾協、韓劇《殺人者的難堪》金耀漢、《背著善宰跑》邊佑錫及台劇《誰是被害者2》曾敬驊。在宣布「最佳男新人」得主之前，AK憑《打天下2》中的傑出表現，獲得「Rising Star of the Year（年度新星）」一獎，過去韓劇《我的ID是江南美人》的金敏荷、SEVENTEEN成員文俊輝，以及香港的凌文龍都曾獲得此獎。

至於最佳男新人一獎，則由蔡鍾協及金耀漢奪得。雖然失落最佳男新人一獎，但AK未有失望，反而獲頒「年度新星」是始料不及。

AK事後分享道：「因為我冇諗過會攞獎，所以係完全冇壓力咁過去釜山，好多謝，完全冇諗過！嗰一刻我仲發緊夢，完全唔知道，但我真係好開心！因為我知道我唔係提名呢個獎，所以完全狀況外，但一見到自己有份提名，先係呆一呆，再知道自己得獎，更加呆！得獎完全係喜出望外！上緊台嗰陣，我仲諗，我陣間要講啲乜嘢呢？英文？中文？定係點呢？個腦一片空白。」

今次釜山行行程緊湊，AK除了出席頒獎禮以外，都未有機會趁機出外遊覽，他說：「釜山天氣冇比我想像中咁凍，唔錯！但今次冇食生嘅八爪魚，雲海臺電影大道都冇時間去行，希望下次有機會再嚟過。」