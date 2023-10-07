AK江𤒹生新歌MV美女名車伴住騷腹肌 Ian陳卓賢譜曲以激將法挑機飆高音

AK大騷八舊腹肌

MIRROR成員AK江𤒹生(Anson Kong)繼3年前的《蝸牛》後，再次獲好兄弟陳卓賢(Ian)為他作曲，AK透露，「Ian好爽快就答應幫我寫歌，冇游說好耐，佢的確用咗激將法要我挑戰高音，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話：『你咪試下唱囉！』」今次MV特地在美國拍攝，更仿效美式MV氛圍，既有靚景，又有美女，AK更要大騷八嚿腹肌，十分吸睛！

談到新歌《Blue Monkey》名字由來，超高音部份擺明要挑戰AK唱功AK解說，「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裡面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」