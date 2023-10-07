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娛樂
2023-10-07 03:41:37

AK江𤒹生新歌MV美女名車伴住騷腹肌 Ian陳卓賢譜曲以激將法挑機飆高音

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AK大騷八舊腹肌

AK大騷八舊腹肌

MIRROR成員AK𤒹生(Anson Kong)繼3年前的蝸牛後，再次獲好兄弟陳卓賢(Ian)為他作曲，AK透露，「Ian好爽快就答應幫我寫歌，冇游說好耐，佢的確用咗激將法要我挑戰高音，因為佢咁啱喺最尾寫咗句好高音嘅嘢，我問佢係咪認真㗎？佢就話：『你咪試下唱囉！』」今次MV特地在美國拍攝，更仿效美式MV氛圍，既有靚景，又有美女，AK更要大騷八嚿腹肌，十分吸睛！

《Blue Monkey》仿效美式MV氛圍，有靚景美女，還有AK大騷八嚿腹肌。 AK新歌《Blue Monkey》MV氛圍，AK在美女相伴下大騷八嚿腹肌。 AK新歌《Blue Monkey》MV氛圍，AK在美女相伴下大騷八嚿腹肌。

談到新歌Blue Monkey名字由來，超高音部份擺明要挑戰AK唱功AK解說，「我平時會睇一啲New Age嘢，其中有提及Blue Monkey，代表一個人要玩得開心啲，呢個係喺世界裡面嘅其中一個任務，有啲人會成日唔記得點樣去玩，我之前做嘢都係咁，太認真，唔識玩住去做，結果個人冇咁開心，亦做得冇咁好，最後慢慢發現，有啲嘢可以放鬆啲，輕鬆啲玩住去做，效果會更加好，同Oscar溝通之後，就有呢個歌詞內容嘅決定。」

AK新歌《Blue Monkey》倣效美國MV氛圍　 AK新歌《Blue Monkey》倣效美國MV氛圍　 AK新歌《Blue Monkey》受Ian挑戢飊高音。

Blue Monkey推出之前，剛好AK要往到紐約參與電影節，萌生在當地拍MV念，「平時睇開外國MV都不外乎係Party、女伴，難得去到美國，當然好想拍到咁樣嘅MV，因為外國啲屋好大景又靚，想做嘅效果就似返外國氣氛多啲。」在靚人靚景下，AK份外輕鬆愉快，毫不吝嗇大騷八嚿腹肌，他更說：「今次真係有好多靚景，睇極都咁開心，外國地方大，就係因為地方大，唔知點樣選擇。」愛車之人AK料不到拍MV時，遇上大難題，他說：「因為我哋租咗架1964Mustang古董車，揸係要好有技巧，如果唔係好易死火。」不過見MV中有型地開著古董車在美國大街上遊走，相信再多的難題，仍樂在其中。

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