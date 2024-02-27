AK江𤒹生新歌MV與獅子同框 50度高溫下沙漠起舞熱到想死

MIRROR成員AK江𤒹生去年特地遠赴美國拍了《Blue Monkey》MV，其實他還拍了新歌《Guilt Machine》的MV，而AK亦趁機找來兒時偶像美國排舞師Lando Wilkins為新歌排舞，更挑戰於接近50度高溫下於沙漠跳舞，MV更有真獅子入鏡，可謂一次過滿足多個願意，而向來重視友情的AK，亦令他不禁大喊受不了。

為唱rap練習咬字 《Guilt Machine》由Gareth. T作曲、Oscar 填詞，AK自言一直都喜歡土Gareth. T的作品，「Gareth做嘅快歌或者有Beat嘅歌都好正，今次想做一首跳舞歌，就搵佢合作。」結果Gareth. T交出了一首十分具挑戰性的旋律，AK都要改變自己的唱法去融入歌曲之中。「今次新歌的唱法跟以往好唔同，因為當中有好多細微嘅位，例如好多半音上落，係有少少挑戰，另外中間有段類似Rap嘅東西，旋律有少少快，咬字要咬得好實，我同徐浩用多咗少少時間去錄呢部分。」《Guilt Machine》歌詞提到，當知道對方情緒勒索，就會穿起盔甲反抗，AK向來是性情中人，但他是否受軟唔受硬的人？AK剖白道：「細個係嘅，好多嘢係你點對我我點對你；大個睇嘅嘢唔同咗、宏觀咗，會對事唔對人，會睇返嗰件事嘅最終目的地係邊一度。」

兄弟班同行 邊拍邊學習 AK夢寐以求能在美國拍MV，今次兩個MV都由一班兄弟一手一腳拍攝，AK倍感難忘，「喺美國拍攝MV，真係學咗好多嘢，包括同當地工作人員溝通、搵景等等。嗰邊啲景好靚，睇咗好多都好靚，但未用到，一來價錢問題，二來路程問題，太遠，但每一個景都好靚，希望日後有機會可以再去美國拍過。另外最難忘同成班兄弟一手一腳搞咗呢兩個MV，過程辛苦但好難忘。」談到難忘事，AK直言，「同行，喺美國試到好多喺香港試唔到嘅嘢，例如今《Guilt Machine》MV裡面有隻獅子入鏡，喺香港好難實行到，喺美國就試咗呢個咁瘋癲嘅Idea。」另外還有在沙漠拍攝，也令AK畢生難忘，因為熱到想死！極易出汗的AK回想起也不禁道：「現場差不多50度，體感係好誇張，我未試過咁熱，喺咁熱地方下跳舞，係有種想死嘅感覺。」不過這次美國之行，讓AK可以跟一班兄弟完成兩個MV，更邊拍邊學習，是開心好玩多於一切。