AK江𤒹生獲「大表波」驗證胸肌升級 Stanley邱士縉分享與Alina土味情話(有片)

MIRROR成員AK(江𤒹生)和邱士縉(Stanley)今日出席ViuTV 「全城奧運 傳承狂熱」記者會，兩人各有喜愛的奧運項目，AK表示最想看首次成為奧運項目的霹霆舞，望了解評分準則；熱愛籃球的Stanley除了追看美國隊表現，就想看劍擊和游水，支持香港隊的何思蓓和張家朗。兩人自問不夠專業未敢擔任評述員，還是做觀眾較佳，

Stanley早前出席巴黎時裝活動回港後病倒，他在IG story分享與女友Alina吃宵夜遇上大雨，本欲man爆除外套給女友遮雨，上演浪漫的韓劇情節，不料Alina卻回應指他病未痊愈，很實際地叫他買雨傘免再淋雨。他直言大感沒趣，「回歸現實，無計！」他更即時演技大發揮重演當時情景，並自命好有型！豈料連AK都教路，「你應該除咗件褸，我哋一齊！韓劇的情節未攞到最極致！」Stanley笑言可能混入了香港電影的「我以前見華Dee那些戲是這樣。」他更分享與Alina的土味情話，非常sweet。

Stanley又透露下月或會往台灣，與當地電影人合作新項目，對此感開心，但詳情則日後再公布。