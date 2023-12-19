AK江𤒹生聽《白愛》淚灑東京街頭 造就《月色》真人與動畫淒美MV

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kon,AK)早前與日本歌手高瀨統也合唱慘情日文歌《白愛》，AK在灌錄之時已想過推出廣東話版，他聽著《白愛》rough cut，漫步東京街頭時，感觸落淚的畫面，成為廣東話版本《月色》MV的點晴一幕，配合「白色女生」的動畫，帶出歌曲文案的主題「我對你曾經最熾熱如紅色的愛，應該是時候要化為灰燼，變成白愛了，就如月色的白。」流露那份「在我敢說愛你之前，你已經轉身遠走」的哀傷與無奈。

高瀨統也一口答應 AK在今年6月推出與高瀨統也合唱的日文歌《白愛》， AK早有廣東話版的打算，他透露，「做日文歌時已經有問高瀨，問佢介唔介意將《白愛》翻譯成廣東話版，當時高瀨好開心，仲話梗係唔介意啦！佢都未試過，所以當其時就已經有推出廣東話版嘅一個諗法。」於是他找來填詞人好友Oscar按照高瀨統也《白愛》的歌詞，填了廣東話版《月色》的歌詞，AK續道：「廣東話內容同日文內容大致上冇分別，但又唔可以話完全一樣，只係兩份詞中間有關連。」