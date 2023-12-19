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娛樂
2023-12-19 12:33:45

AK江𤒹生聽《白愛》淚灑東京街頭 造就《月色》真人與動畫淒美MV

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《月色》MV以真人配合動畫，更顯出歌曲淒美感。

《月色》MV以真人配合動畫，更顯出歌曲淒美感。

MIRROR成員江𤒹(Anson Kon,AK)早前與日本歌手高瀨統也合唱慘情日文歌白愛AK在灌錄之時已想過推出廣東話版，他聽著白愛rough cut，漫步東京街頭時，感觸落淚的畫面，成為廣東話版本《月色》MV的點晴一幕，配合「白色女生」的動畫，帶出歌曲文案的主題「我對你曾經最熾熱如紅色的愛，應該是時候要化為灰燼，變成白愛了，就如月色的白。」流露那份「在我敢說愛你之前，你已經轉身遠走」的哀傷與無奈。

AK漫步東京街頭的片段，加入動畫女生，製作成日文歌《白愛》廣東話版《月色》的MV。 AK漫步東京街頭的片段，加入動畫女生，製作成日文歌《白愛》廣東話版《月色》的MV。 AK漫步東京街頭的片段，加入動畫女生，製作成日文歌《白愛》廣東話版《月色》的MV。 AK聽著《白愛》rough cut漫步東京街頭，構思廣東話版本MV。

高瀨統也一口答應

AK在今年6月推出與高瀨統也合唱的日文歌白愛 AK早有廣東話版的打算，他透露，「做日文歌時已經有問高瀨，問佢介唔介意將白愛翻譯成廣東話版，當時高瀨好開心，仲話梗係唔介意啦！佢都未試過，所以當其時就已經有推出廣東話版嘅一個諗法。」於是他找來填詞人好友Oscar按照高瀨統也白愛的歌詞，填了廣東話版《月色》的歌詞，AK續道：「廣東話內容同日文內容大致上冇分別，但又唔可以話完全一樣，只係兩份詞中間有關連。」

導演Endy捕捉了AK淚灑東京街頭的畫面，成為《月色》MV的點睛畫面。 導演Endy捕捉了AK淚灑東京街頭的畫面，成為《月色》MV的點睛畫面。 導演Endy捕捉了AK淚灑東京街頭的畫面，成為《月色》MV的點睛畫面。

真人與動畫的愛情

其實，AK在日本灌錄白愛時，還未有《月色》中文歌詞和MV構思，他於錄音翌日，邊聽著白愛Rough Cut，跟導演Endy穿梭東京大街小巷，導演邊拍下一些零碎片段，他回憶道：「由於當時對廣東話MV未有太大概念，又啱啱錄起白愛，我於是只是戴住耳機，聽住rough cut喺東京漫步。返到香港之後，EndyOscar就想到，不如在片段中加入動畫，再剪輯成為MV，因為冇可能返去日本補拍，而且妝頭亦唔同咗，所以我哋就搵咗一位動畫師幫忙完成呢個MV，用動畫畫一個女仔出嚟，等大家睇到呢個真人同動畫之間嘅愛情故事。」

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