AK江𤒹生與高瀨統也首度合作唱日語歌《白愛》 回到17歲騷「肉照」

MIRROR成員Anson Kong江𤒹生近日飛往日本，協助好兄弟Tank Leung(梁德忠)向女友方方(方芷欣)求婚，雖然再次引來他與麻利拍拖的揣測，AK霸氣回應後一於少理，昨日(13日)分享與好兄弟半裸上身的「肉照」，他寫道，「Back to 17，有人說 ，當超過三個男仔走埋一齊，智商會下降。」並hashtag「請大家不要用有色眼鏡觀看」、「我哋走高檔路線㗎」、「有無bb油呀」、「無喎」、「得白花油咋」，而照片中AK與5位好兄弟從疑似浴室房間探頭出來，以及擺出下身打格仔的性感甫士，照片上的說明文字，則以英文寫著「Winter Trends(冬天時尚)」、「The secret life of a fashion model時裝模特兒的秘密生活」、「Fresh Fujisan Fashion(新鮮的富士山時尚)」非常搞笑。

AK向來熱愛日本文化，曾於5月的拉闊音樂會上與陳蕾合唱日文歌《どうして》，發音準確，當時更獲原唱者高瀨統也(Takase Toya)轉發，大讚「「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」而AK亦立即回覆：「ストーリーをシェアして，いただいてありがとうご，ざいます。高瀨さんの音楽も歌声も素敵で大好きです。いつか会えてコラボレー，ションできたらいいなと，思います。」(大概意思：謝謝你分享。我喜歡高瀨先生的音樂和歌聲。我希望有一天我們能見面並合作。)

高瀨統也 主動邀合作

事隔6個月，兩人真的合作推出《白愛》(HAKUAI)，促成AK首支日語歌。高瀨統也在香港甚受歡迎，他更定為香港fans開設IG帳戶，先後於2022年12月、今年4月來港開騷，並在7月的《Chill Club》節目擔任嘉賓，其間他與AK秘密見面及錄音，並於6月在社交平台分享兩人的合照，寫道，「Best friends Anson Kong, Big Love Miss you」。高瀨統也昨日再在社交平台分享兩人錄音的合照，宣布新歌將於明天(15日)上架，由他包辧曲詞編監，他形容AK是他在香港的最好朋友，並以英文分享合作過程，大概意思是「AK在5月在舞台上唱了我的歌《どうして》(Doshite)後，我創作了HAKUAI並透過DM發給AK，促成今次合作。事實上，我們在6月為此歌錄音，當AK來到我家時，我們才真正第一次見面，感謝AK給我這次寶貴的機會。」新歌將於零晨在各大音樂平台上架，MV於晚上8時發布。