AK江𤒹生與高瀬統也首度合作唱日語歌《白愛》 回到17歲騷「肉照」

拉闊音樂會結緣

AK向來熱愛日本文化,曾於5月的拉闊音樂會上與陳蕾合唱日文歌《どうして》,發音準確,當時更獲原唱者高瀬統也(Takase Toya)轉發,大讚「「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」而AK亦立即回覆:「ストーリーをシェアして,いただいてありがとうご,ざいます。高瀬さんの音楽も歌声も素敵で大好きです。いつか会えてコラボレー,ションできたらいいなと,思います。」(大概意思:謝謝你分享。我喜歡高瀨先生的音樂和歌聲。我希望有一天我們能見面並合作。)