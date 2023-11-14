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娛樂
2023-11-14 12:12:39

AK江𤒹生與高瀬統也首度合作唱日語歌《白愛》 回到17歲騷「肉照」

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AK在IG分享打格仔「肉照」，笑言回到17歲。

AK在IG分享打格仔「肉照」，笑言回到17歲。

MIRROR成員Anson Kong𤒹生近日飛往日本，協助好兄弟Tank Leung(梁德忠)向女友方方(方芷欣)求婚，雖然再次引來他與麻利拍拖的揣測，AK霸氣回應後一於少理，昨日(13日)分享與好兄弟半裸上身的「肉照」，他寫道，「Back to 17有人說 當超過三個男仔走埋一齊智商會下降。」並hashtag「請大家不要用有色眼鏡觀看」、「我哋走高檔路線㗎」、「有無bb油呀」、「無喎」、「得白花油咋」，而照片中AK與5位好兄弟從疑似浴室房間探頭出來，以及擺出下身打格仔的性感甫士，照片上的說明文字，則以英文寫著「Winter Trends(冬天時尚)」、「The secret life of a fashion model時裝模特兒的秘密生活」、「Fresh Fujisan Fashion(新鮮的富士山時尚)」非常搞笑。

AK在IG分享打格仔「肉照」，笑言當超過三個男仔走埋一齊，智商會下降。 AK飛日本協助好兄弟Tank求婚，卻惹來與麻利拍拖的揣測。 AK向來重視兄弟情，特地飛往日本協助好兄弟Tank求婚。

拉闊音樂會結緣

AK向來熱愛日本文化，曾於5月的拉闊音樂會上與陳蕾合唱日文歌《どうして》，發音準確，當時更獲原唱者高瀬統也(Takase Toya)轉發，大讚「「I can't believe!!!! I'm happy to have two great people sing! I hope we can sing 《どうして》together in the near future.」而AK亦立即回覆：「ストーリーをシェアして，いただいてありがとうご，ざいます。高瀬さんの音楽歌声素敵大好きですいつかえてコラボレーションできたらいいなと，思います」(大概意思：謝謝你分享。我喜歡高瀨先生的音樂和歌聲。我希望有一天我們能見面並合作。)

高瀨統也曾轉發AK與陳蕾合唱其作品《どうして》的片段，大讚兩人表現，希望將來有合作機會。 高瀨統也曾在IG分享與AK的合照，原來兩人當時秘密錄製新歌。 高瀨統在IG分享與AK錄唱新歌《白愛》(HAKUAI)的合照。 高瀨統在IG分享與AK合作的緣由。 AK與高瀨統也首度合作的日語歌《白愛》(HAKUAI)，由對方包辧曲詞編監。

高瀬統也主動邀合作

事隔6個月，兩人真的合作推出《白愛》(HAKUAI)，促成AK首支日語歌。高瀬統也在香港甚受歡迎，他更定為香港fans開設IG帳戶，先後於2022年12月、今年4月來港開騷，並在7月的Chill Club節目擔任嘉賓，其間他與AK秘密見面及錄音，並於6月在社交平台分享兩人的合照，寫道，「Best friends Anson Kong, Big Love Miss you」。高瀬統也昨日再在社交平台分享兩人錄音的合照，宣布新歌將於明天(15日)上架，由他包辧曲詞編監，他形容AK是他在香港的最好朋友，並以英文分享合作過程，大概意思是「AK在5月在舞台上唱了我的歌《どうして》(Doshite)後，我創作了HAKUAI並透過DM發給AK，促成今次合作。事實上，我們在6月為此歌錄音，當AK來到我家時，我們才真正第一次見面，感謝AK給我這次寶貴的機會。」新歌將於明日中午上架，MV於晚上9時發布。

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