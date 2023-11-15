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娛樂
2023-11-15 21:12:14

AK江𤒹生首錄日文歌獲高瀨統也度身訂造兼合唱 《白愛》MV大玩虐心BL情

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AK江𤒹生首錄日文歌《白愛》，獲高瀨統也度身訂造兼合唱。

AK江𤒹生首錄日文歌《白愛》，獲高瀨統也度身訂造兼合唱。

AK𤒹生今年不斷為樂迷帶來驚喜，今日推出的最新單曲《白愛》，竟是與日本歌手高瀨統也的合唱日語歌，更是對方特意為他度身訂造作品，不過AK未有細想勇闖日本藝能界，只望香港、日本的樂迷都喜歡這首歌。

AK在今年與陳卓賢及陳蕾合作的拉闊音樂會中，與陳蕾合唱了日文歌《どうして（為甚麼）》，選這歌全因一次機緣巧合，在音樂會舉行之前，AK還未選定合唱的日文歌，剛巧在揸車時，Playlist就隨機播出高瀨統也《どうして（為甚麼）》，AK一聽愛上，推介給陳蕾，對方亦十分喜歡，於是就在音樂會上演繹了這首歌。怎料音樂會後，有人在社交平台Tag了高瀨，對方亦高度讚賞，更轉載了演出片段，AK亦因此與高瀨在IG 認識了，AK道：「之後高瀨問我，可唔可以為我寫隻歌，我聽到，就梗係覺得好啦！結果就促成今次合作。」

AK與高瀨統也一見如故，非常投契。

大讚AK樂於互動交流

兩位男生合作，卻創作出一首慘情情歌《白愛》，AK解釋道：「《どうして（為甚麼）》都係少少慘嘅情歌，當時想繼續循住呢個方向去創作，再加上高瀨問我想唔想一齊合唱，於是就成就咗今次嘅合作。」高瀨填詞的時候，更精心加入「どうして」這一句落在副歌歌詞，並由AK唱出，這個安排，絕對是窩心的一次度身訂造。對於今次為AK寫歌，高瀨表示：「能夠為AK創作佢嘅首支日文歌，實在感到十分榮幸！多謝佢俾咗咁寶貴嘅機會我。」高瀨更透露合作後對AK的感覺，他說：「我哋6月開始灌錄《白愛》，當時AK嚟咗我屋企，當時係我哋初次見面。AK是我認識嘅朋友之中，最喜歡同人互動交流嘅人。離開屋企之後，我仲帶咗佢去附近我好鍾意嘅居酒屋呢！」

AK江𤒹生新歌《白愛》MV大玩虐心BL情。 AK江𤒹生新歌《白愛》MV大玩虐心BL情。 新歌《白愛》MV大玩虐心BL情，但AK江𤒹生未有參演其中。

暫沒打算進軍日本市場

MV方面，今次AK與高瀬統也都未有參與其中，但二人卻構思了一個與《白愛》一樣的傷感愛情故事。AK說：「同高瀨傾歌曲內容嘅時候，講到其實愛情除咗男女之外，都可以有唔同形式出現，所以就諗不如MV以BL情節表達歌曲故事。」

AK熱愛日本文化，但他其實不諳日語，所以今次錄音都靠死背，他說：「我本身唔熟悉日文呢個語言，所以今次錄《白愛》只有硬記，喺拉闊唱《どうして（為甚麼）》之前，都有唱過日文歌，但每次硬背日文，未必明白意思，所以拉闊之前係想認真了解呢個語言，搵咗個日文老師學日文，不過我日文能力一啲都唔高，因為只係上咗幾堂。」但這次可以推出日文歌，AK可有想過藉此打開日本市場？他笑言：「冇諗到咁遠，希望可以透過《白愛》呢首歌，吸引到日本聽眾認識我。首次同高瀬合作，希望除咗香港樂迷鍾意之外，日本嘅朋友聽到我唱日文，都會鍾意。」

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