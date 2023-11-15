AK江𤒹生首錄日文歌獲高瀨統也度身訂造兼合唱 《白愛》MV大玩虐心BL情

AK江𤒹生今年不斷為樂迷帶來驚喜，今日推出的最新單曲《白愛》，竟是與日本歌手高瀨統也的合唱日語歌，更是對方特意為他度身訂造作品，不過AK未有細想勇闖日本藝能界，只望香港、日本的樂迷都喜歡這首歌。

AK在今年與陳卓賢及陳蕾合作的拉闊音樂會中，與陳蕾合唱了日文歌《どうして（為甚麼）》，選這歌全因一次機緣巧合，在音樂會舉行之前，AK還未選定合唱的日文歌，剛巧在揸車時，Playlist就隨機播出高瀨統也《どうして（為甚麼）》，AK一聽愛上，推介給陳蕾，對方亦十分喜歡，於是就在音樂會上演繹了這首歌。怎料音樂會後，有人在社交平台Tag了高瀨，對方亦高度讚賞，更轉載了演出片段，AK亦因此與高瀨在IG 認識了，AK道：「之後高瀨問我，可唔可以為我寫隻歌，我聽到，就梗係覺得好啦！結果就促成今次合作。」