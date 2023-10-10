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娛樂
2023-10-10 08:00:00

AK江𤒹生《Blue Monkey》4日內破500萬點擊 po陳卓賢「Ianson」合照放閃

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AK江𤒹生在社交平台「Ianson」合照放閃

AK江𤒹生在社交平台曬「Ianson」合照放閃。

MIRROR副隊長Anson Kong(AK, 𤒹)於上周五(6)推出全新單曲《Blue Monkey》，繼《蝸牛》再次找來好兄弟陳卓賢(Ian)作曲，Oscar填詞，葉澍暉編曲，徐浩監製，AK與合作無間的導演Himtos及兄弟團隊「Team AK」，齊齊遠赴美國拍MV，據AK在節目AK chill住去美國🇺🇸》中表示，從睇景試鏡排舞都由團隊一手包辦，合力炮製這個美女靚景與名車齊備的MVMV上架不足4日，勢破500萬點擊(截至今晨9時已達491萬點擊)。

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AK江𤒹生在社交平台曬「Ianson」於澳洲拍團綜時的合照放閃。 AK與Ian合演的劇集《冰上火花》將於10月30日開播。

口不對心sweet爆

AK昨晚(9)在社交平台分享兩張「Ianson」在澳洲合照派福利，Ian由於心臟負荷原因，無法坐熱氣球升上高空，其中一張合照是兩人在熱氣球旁，AK寫道：「唔好以為我想多謝你」並以hashtag BlueMonkey」、「蝸牛試過」「藍猴試過」、「下次係咩物種」。有粉絲留言，「下次咪樹熊囉」，不少粉絲指兩人閃爆、好sweet，「好閃！」、「ianson，你地咁閃得唔得架」、「佢兩個咁sweet，就黎俾佢哋甜死」、「口不對心你至叻明明就係想示愛」、「冤鬼氣架真係」。相信隨著劇集《冰上火花》於本月30日開播，「Ianson」放閃陸續有來。

 

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