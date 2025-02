AK江𤒹生Deep V上陣跳火辣雙人舞 自爆一旦拍拖即變「戀愛腦」

AK江𤒹生推出新歌《Love Is On The Way》,以Funky曲風描繪愛情的心動感覺。

MIRROR成員AK江𤒹生(Anson Kong)推出本年度首支個人單曲《Love Is On The Way》,以Funky曲風描繪愛情的心動感覺,為呈現對心儀對象「沉船」的「鐵達尼極限」,向來霸氣又活潑的Blue Monkey, 在新歌MV化身為Chok爆情歌王子,更是冒著嚴寒Deep V上陣,孖女主角跳火辣雙人舞。揚言要打破MIRROR「禁忌」,涉獵更Man和更Flirty的題材,並自爆曾經是「戀愛腦」,當分手時卻總是拖拖拉拉。另外,他昨日(26日)在電台受訪時透露,將於生日當天推出首張個人專輯,並爭取「夜粥組」開騷。

今年歌曲主題 談情說愛 《Love Is On The Way》找來全新班底陳考威作曲、陳詠謙填詞,AK說:「以往的快歌多數以自身感受為主,若然沒有同樣經歷的人未必能感同身受,但是每個人都需要愛,也是生命中不能劃缺的元素,所以今年無論是快歌與慢歌,都希望以各種愛、各種情做主題,透過不同的情感故事,或許是朋友的真實經歷;或許是撰寫出來的故事,也想以說書人的身份去講故事給大家聽,大家亦無須去猜測故事中的主角與真偽,只需要好好感受各種愛!」 自認分手總拖拉 向來剛陽味十足的AK,大方分享愛情觀,「我在最初期的熱戀階段,一定是戀愛腦,凡事以另一半為先,做盡超乎想像的舉動。不過,當一段關係走到盡頭,應該要理性處理時,自己卻不算理性,總是拖拖拉拉;總是很多牽絆,所以how to love絕對是大家會有共鳴的主題。」

入行變謹慎 少有沉到「鐵達尼極限」 原來的《Love Is On The Way》的創作靈感,跟經典愛情電影《鐵達尼號》有關,AK說:「這首歌講述一個人追求心儀對象時,被愛情荷爾蒙沖昏頭腦,內心一定異常澎湃,更會做盡超乎想像的事,那種瘋狂就算正式拍拖後也不一定會重現,即是子華神所說的『鐵達尼極限』!」不過,AK坦言「鐵達尼極限」在入行後較少發生:「我當然也會覺得某些同行長得很漂亮,難免小鹿亂撞,人之常情而已!不過,我會提醒自己保持理性,不要隨便出擊,以免日後在工作場合碰面會尷尬。」 排舞師專程返港 加入MJ舞蹈元素 為了呈現「沉船」的瘋狂,AK專誠邀得由Dancer年代已認識的「Ki老師」,專程由英國返港排舞,配以型爆西裝Look打造男性荷爾蒙爆燈的MV,更要冒4度低溫在戶外拍攝,Deep V上陣的他仍毫無怨言,與仙氣女主角Mia Fung跳雙人舞,他說:「MV正正是反映追求心儀對象時,內心發生了甚麼小劇場,或者未必會付諸實行,單是FF已夠開心了!今次除了是第一次跟女主角跳雙人舞外,更加插了不少Michael Jackson的舞蹈元素,事關外國早已有不少快歌是以愛情做主題,自己也想向這方面發展。」



AK冒著嚴寒為新歌《Love Is On The Way》。

打破忌諱 挑戰挑逗性題材 AK坦言以情為新歌主題並不等於愛情或拍拖,只想勇敢跳出框框,打破MIRROR的「禁忌」,「其實MIRROR已入行差不多7年,但很少歌曲談及兩性關係,總是有點忌諱,老實說我入行時已不算小朋友,所以希望可以涉獵一些更Man、更flirty(逃逗)的題材。」AK續說:「隨著年紀漸長,反而更想探討如何經營不同的感情,如何去愛自己、愛別人、愛著正在做的事,我認為How to love是人生中的大課題,自己也在努力學習中,正好透過歌曲跟大家分享我學到的道理,也希望每個故事都能夠帶來討論空間。」