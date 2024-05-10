AK演唱會｜江𤒹生望能帶愛犬「猜柴」上台 拉麵店結業呼籲留港消費(有片)

AK將於7月29日舉行首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》。(羅錦鴻攝)

MIRROR成員江𤒹生(AK , Anson Kong )今日(10日)於銅鑼灣舉行記者會，宣布將於7月29日在亞博Arena舉行首次個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》，當AK宣布開show消息時，塞爆商場的「生粉」(AK fans)不斷高呼「加場」。AK認為人生就好似打機一樣，只要一日唔放棄就會有機會贏，他表示由素人到出道，就像打一場全新的遊戲，「好開心一直有生粉陪伴面對不同挑戰，入行5年幾的旅程，希望與大家一同見證。」他做出參加《全民造星》時的招牌動作，又與粉絲玩遊戲，場面熱鬧。

1場已感恩 加場就更好 AK接受訪問時表示，能夠開到一場個人演唱會已很感恩，作為表演者被有更多觀眾看，一定是最開心，若能加場當然好是好事，但沒有定下目標幾多場，最緊要盡力發揮、做好自己的表演，讓大家希望留下美好回憶。他曾說過想搞戶外show，但最後選址亞博，他直言很想戶外演出，由於七、八月是雨季，擔心下雨令觀眾和工作人員都辛苦。問到開個人演唱會的信心時，AK表示經歷香港16場MIRROR演唱會及外地巡唱，信心大了，「這幾年的練習令我比以前看開了，成熟好多希望能讓大家看到有改變成長的AK。(仍有學唱歌嗎？)始終不是科班出身，要揹起歌手的身份，從入行至今一直都有跟老師學唱歌。」

將推出一快一慢新歌 跳舞方面，AK預告今次會主力跳唱，並會重新練習小時候很喜歡的舞種，望向觀眾呈現在香港較少看到的舞種，由於體能需求很大，完成MIRROR巡唱後，將全面投入籌備，並加強操肌健身。他自爆胸肌比「大表波」Stanley小10吋，騷肌與否則視乎操肌成效，「我現在是太瘦，體能上未必能應付整個演唱會。」他又預告在開騷前會推出兩首新歌，一快一慢，並會參與作曲，其中快歌將會於開show時首次公開演唱，給觀眾驚喜。嘉賓方面，AK認真表示，「今次找了兩個人以上的嘉賓，希望可以和一些好朋友，以及這幾年一直欣賞的前輩，分享我第一次演唱會的舞台。」演唱會宣傳海報也有AK的愛犬「猜柴」，問到愛犬可會是嘉賓之一，他笑言，「我的確有問過，場館對於攜帶寵物有規限，但要視乎安全情況，擔心太嘈吵，我怕牠在台上去廁所，我會成為第一個演唱會台上執屎的人。」