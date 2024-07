AK演唱會｜高瀨統也RubberBand馮允謙做嘉賓 房屋署長羅淑佩亦是座上客(附歌單)

AK於演唱會上,首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組攝)

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼,頭場有不少圈中人捧場,包括隊友邱傲然(Tiger)、天衡、COLLAR成員Gao、芯駖、譚玉瑛、填詞人Oscar、Agent L(曹梓冲)和太太呂珮琳(Elsie)等都有捧場,連頭號Hellosss 房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦是坐上客。嘉賓陣容亦非常鼎盛,分別有特地從日本來港的高瀨統也,兩人首度現場合唱《白愛》,另外還有RubberBand和馮允謙(Jay Fung)。