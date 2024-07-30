AK演唱會｜高瀨統也RubberBand馮允謙做嘉賓 房屋署長羅淑佩亦是座上客(附歌單)

AK於演唱會上，首次獻唱未發布新歌《Game of Life》。(娛樂組攝)

MIRROR成員江𤒹生(Anson Kong, AK)一連兩場的首個個人演唱會《ANSON KONG “THE GAME OF LIFE” IN MY SIGHT SOLO CONCERT 2024》昨晚(29日)開鑼，頭場有不少圈中人捧場，包括隊友邱傲然(Tiger)、天衡、COLLAR成員Gao、芯駖、譚玉瑛、填詞人Oscar、Agent L(曹梓冲)和太太呂珮琳(Elsie)等都有捧場，連頭號Hellosss 房屋局常任秘書長兼房屋署署長羅淑佩亦是坐上客。嘉賓陣容亦非常鼎盛，分別有特地從日本來港的高瀨統也，兩人首度現場合唱《白愛》，另外還有RubberBand和馮允謙(Jay Fung)。

高瀨統也唱《白愛》 演唱會於8時30分開始，AK以《KeepRolling》為演唱會掀序幕，接著首次演唱未發布的新歌《Game of Life》，瞬間炒熱全場氣氛，然後交由舞者的跳舞。AK換上黑色西裝以日文演唱《Eyes, Notes, Lips》，接著首位嘉賓高瀨統也以一身白色西裝登場與AK合唱《白愛》。唱畢，AK表示特地將兩人首度現場演繹的版本留在首次個唱，高瀨統也以廣東話向AK示愛：「AK，我愛你」，又大讚「AK世一」，他笑言趁來港「食咗打邊爐，好好食。」他表示難忘AK前往日本為歌曲錄音及一起去酒吧的回憶，並宣布將於今年11月16日在香港舉行演唱會，繼而他獨唱《愛°C》。

早有深淵源 6號自爆與AK相差12年 其後，第二個嘉賓單位RubberBand驚喜現身，原來2018年 AK已曾看過RB的演唱會，早前AK往LA拍MV，剛好是RB舉行《CIAO》巡迴演唱會的日子，AK本想拍完MV趕往看音樂會，最終雖仍趕不及，但仍到來出席慶功宴， AK約定將來要請RB做嘉賓，起初拍RB「順口」答應，如今能實現一年前約定，感覺夢幻。他們合唱了《未來見》，主音6號以「老坑」，原來他與同屬猴，都是天秤座，跟同一老師學唱歌，兩人相差12年，他勉勵首次開騷的AK，別要給自己太大壓力，然後RB獨唱《逆流之歌》。

Jay Fung送車厘茄 體貼為AK抹汗 第三位嘉賓是與AK聯合為新歌《偽映畫預告》作曲的馮允謙(Jay Fung)，兩人合唱《聲音導航》。AK自言一直很欣賞Jay Fung，感激對方願意一起作曲，Jay Fung半笑說指歌曲等了兩年才推出，曾以為永不錄用，他憶述AK錄音的情景，大讚他非常認真和落力，Jay Fung更體貼地為AK抺汗，接著自言即將開個唱，向AK請來操肌心得，並驚喜送上一小盒車厘茄，讓他在quick change時可作小食，補充體力，他更叮囑，「15粒，記住食。」場面搞笑。AK返回後台，Jay Fung首次獻唱新歌《在愛面前投降》。