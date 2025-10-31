AK@MIRROR新歌告別迷失學習隨心而活 MV真空上陣晒胸肌

MIRROR副隊長Anson Kong(AK, 江𤒹生)推出本年度第4首派台歌《叛逆動物》，以全新曲風展現「頑童AK」的面向。AK指首張個人專輯《 The Trip 》『談情說愛』為主軸，《Love Is On The Way》、《心死了幾百次》及《月月》已探討了友情與愛情，新歌主題則是愛自己。他坦言，「其實自己也曾感到迷失，自覺失去了一些光彩，花了數年時間學習調整想法後，才慢慢開始明白無論你怎樣做，總有人喜歡你或不喜歡你。既然無法取悅所有人，好好去愛自己才是最重要的，因為只有你好好去愛自己，才能夠令別人去愛你，所以希望透過新歌鼓勵大家做一個更好的自己！」

剛於10月16日又大一歲的AK，分享成為「 A Better Me」的秘方，「其實我們做人做事應該隨心而活，Go With The Flow，出來的結果一定有好有壞，但就算是不好的結果也是經驗，也能成為令自己成長的養份。正如我這幾年也做過不同決定，結果當然有好有壞，但只要將所有經驗累積起來，慢慢去消化，便能成就更好的自己！」懂得將不同的經歷淬煉成滋養生命的養份，需要睿智學習豁達，可見AK真的「大個仔」。

「野舞士」造型超Sexy

AK以《叛逆動物》作為歌者自白，新歌MV中盡展叛逆本色，更特意染了一頭金髮，搭配三個型格十足的造型，將頑童玩味與成熟男人味共冶一爐，其中「野舞士」Look更是真空上陣，大晒結實胸肌，展現最Sexy、最Charm的自己！AK說：「今次將『愛自己』的訊息全部留在歌詞中，希望大家好好細味，所以MV選擇呈現玩味、Hyper一點的感覺。最難忘是現場所有舞者圍在一起玩Cypher，很好玩，年僅8歲的小主角Ethan也跟我們一起Cypher，精靈的他更加入了很多霹靂舞動作，甚至倒立，相當厲害！」

AK又呼籲一眾「生粉」支持新專輯《 The Trip 》，「如果大家數口精的話，應該知道《叛逆動物》是今年第四首派台歌，而專輯中有六首歌，所以餘下的兩首歌未必會派台，要買專輯才能夠先聽為快，希望大家多多支持！」