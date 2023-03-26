《八三夭 2023 [顛倒世界] 世界巡迴演唱會 香港站》已於昨晚（25日）假西九文化區竹翠公園圓滿舉行。因疫情的關係，是次演唱會由原本《想見你想見你想見你》演唱會，升級至以最新專輯《顛倒世界》為主題，將這幾年八三夭所埋首的音樂創作，一一呈現給眾多香港的「夭怪」望穿秋水，八三夭這次終於能親身重返香港的場地演出，與香港樂迷近距離分享這些年的作品與想法，同時履行早前承諾的三月之約！演唱會開首由台灣唱作女歌手魏嘉瑩擔任暖場嘉賓，連唱四首作品。之後八三夭緊接出場，一口氣唱出演唱會主題曲《顛倒世界》、《飢餓遊戲》、《SHERO》、《拯救世界》及《規則就是用來打破的》，迅速炒熱全場，主唱阿璞唱畢便忍不住向樂迷表達想念的心：「這次一定會彌補四年沒有（跟香港樂迷）見的遺憾，歌單一定不會比小巨蛋（演唱會）少！」結他手劉逼亦大曬廣東話，與現場樂迷互動：「我係劉逼，香港男仔好型、女仔好靚！」哄得全場充滿歡呼聲！ 早前八三夭已於社交平台宣佈Dear Jane擔任是次演唱會的嘉賓，當Dear Jane登場一同唱出新鮮出爐的《到底發生過什麼事》雙語合唱版，而Dear Jane主音Tim亦分享今次合作的喜悅，指這次喜獲黃偉文出手改詞，成就這個新版本。及後八三夭將舞台交給Dear Jane，唱出「愛情三部曲」之一的《哪裡只得我共你》。

AK與八三夭合唱《眉飛色舞》

演唱會中段，輪到第二位嘉賓、MIRROR成員江𤒹生（AK）出場，讓全場尖叫聲不絕，隨後與八三夭唱出天后鄭秀文的《眉飛色舞》，重新以全男班演繹這首經典作。正當樂迷以為這是全晚氣氛的最高點，八三夭與AK即席帶來成名作《想見你想見你想見你》的粵語版本，讓全場氣氛再次掀起另一波高潮。在唱完《我不需要每一個人都愛我》後，雖然下着雨，八三夭依然主動要求與全場樂迷來個大合照留倩影，希望與樂迷拍下難忘回憶。八三夭坦言突如其來的狂風暴雨，確實令他們措手不及，亦對樂迷感到抱歉，雖然今次不是一個完美的演唱會，但絕對是難忘的，只希望大家不會感冒。他們亦表示一定會再來香港開騷，希望下一次會在更大的場地演出，再與大家相聚。而Encore部分，八三夭則以《一事無成的偉大》、《致青春》、必唱的原版《想見你想見你想見你》，以及《最後的8/31》四首作品作結。鼓手阿電唱最後兩首歌時更熱淚盈眶，阿電直言自己每次演唱會最後一兩首歌時都會很感動，眼淚都會不禁在眼框打轉。Encore後，樂迷們仍意猶未盡，再次齊聲呼叫Encore，八三夭面對樂迷的熱情難卻，再度出場唱出《不搖滾》及《超級偶像》，以超滿足的歌單為是次演唱會寫上完美的句號。