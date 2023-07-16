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娛樂
2023-07-16 17:25:21

Alan Walker再襲亞博 DJ Soda孖樂宜任嘉賓火辣登場

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Alan Walker再襲亞博 DJ Soda孖樂宜任嘉賓火辣登場

Alan Walker相隔約半年再襲亞博舞台。

全球頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker，繼今年1月殺入亞洲國際博覽館Arena舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》，時隔半年再度回歸，昨晚於亞博辦《Alan Walker Encore Hong Kong》，吸引了不少藝人到場支持，計有森美、林盛武（Bob）一家、吳肇軒、謝東閔、關伊彤、Kawaii、《聲夢傳奇》的林智樂和林沚羿等。

林盛武與妻子昨晚到場睇騷。 Alan Walker昨晚在亞洲國際博覽館開騷，吸引多位本地藝人到場支持。 嘉賓DJ Soda在台後跟Alan Walker合照留念。

樂宜打頭陣

是次演出，由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣，樂宜為了配合Alan Walker專程在網上訂了一套戰衣，打扮超性感，原來數年前已有緣跟Alan Walker見面及合照，當時他沒有帶口罩。至於另一火辣嘉賓DJ Soda，由於跟樂宜是朋友，兩人一見面立即相擁，相當開心！

樂宜專程在網上訂了一套戰衣，打扮超性感。 樂宜打頭陣登場打碟。 樂宜打頭陣登場打碟。

DJ Soda食燒豬

DJ Soda抵港後獲安排食燒乳豬，她表示第一次在香港這麼大的場地表演，非常興奮，她在台後已跟Alan Walker拍照集郵。樂宜覺得DJ Soda身材比她好，而且打碟風格跟她不一樣又會跳舞，DJ Soda也大讚樂宜甜美和有型，也希望多些機會之後來香港表演。

至於主角Alan Walker，今次除演出經典受歡迎作品外，更加上很多新元素，還帶來挪威模特兒創作女歌手Sophie Stray Spetalen及英國歌手Zak Abel，把台下氣氛炒到很高漲。

DJ Soda抵港後獲安排食燒乳豬。 DJ Soda抵港後獲安排食燒乳豬。 DJ Soda性感站台，表示望多些機會來香港表演。 DJ Soda獲本地樂迷熱烈歡迎。
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