Alan Walker再襲亞博 DJ Soda孖樂宜任嘉賓火辣登場

全球頂尖電音DJ兼音樂人Alan Walker，繼今年1月殺入亞洲國際博覽館Arena舉行《Alan Walker Walkerverse The Tour》，時隔半年再度回歸，昨晚於亞博辦《Alan Walker Encore Hong Kong》，吸引了不少藝人到場支持，計有森美、林盛武（Bob）一家、吳肇軒、謝東閔、關伊彤、Kawaii、《聲夢傳奇》的林智樂和林沚羿等。

是次演出，由DJ Lokyii（樂宜）打頭陣，樂宜為了配合Alan Walker專程在網上訂了一套戰衣，打扮超性感，原來數年前已有緣跟Alan Walker見面及合照，當時他沒有帶口罩。至於另一火辣嘉賓DJ Soda，由於跟樂宜是朋友，兩人一見面立即相擁，相當開心！

DJ Soda食 燒豬

DJ Soda抵港後獲安排食燒乳豬，她表示第一次在香港這麼大的場地表演，非常興奮，她在台後已跟Alan Walker拍照集郵。樂宜覺得DJ Soda身材比她好，而且打碟風格跟她不一樣又會跳舞，DJ Soda也大讚樂宜甜美和有型，也希望多些機會之後來香港表演。

至於主角Alan Walker，今次除演出經典受歡迎作品外，更加上很多新元素，還帶來挪威模特兒創作女歌手Sophie Stray Spetalen及英國歌手Zak Abel，把台下氣氛炒到很高漲。