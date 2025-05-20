Alan Walker 6月強勢登陸澳門 打造全新演出誓為樂迷帶來震撼體驗

年僅27歲的 Alan Walker，自2015年底以首支熱門單曲《Faded》一炮走紅，單曲在 Spotify 的播放量已突破 20億次，而 YouTube 的觀看次數更高達 37億次，成為電音界的經典之作。隨後，他又推出《Sing Me to Sleep》、《Alone》等多首膾炙人口的作品，奠定了其在全球音樂界的重要地位。 Alan Walker 以其獨特的音樂風格著稱，融合催眠旋律與高能量節奏，其作品在 YouTube 的總觀看次數超過 130億次，音訊與視訊串流播放量更是高達驚人的 1000億次。他不僅是一位音樂創作者，更是一位全球電音文化的領軍人物。