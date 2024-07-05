Alina甜蜜分享與Stanley入行前拍拖經過 爆男友變「大表波」有功勞

MIRROR 成員邱士縉（Stanley）的女友李炘頤（Alina）同是圈中人，日前（3日）她到新城廣播接受譚玉瑛的《QK玉瑛室》訪問，Alina與Stanley入行前已經拍拖，她在節目中大爆兩人相識經過，而Stanley早前在演唱會大騷爆肌變身「大表波」，原來都要歸功於Alina。
Alina娓娓道來她和Stanley如何認識，「我哋係大學讀書時一齊去主題公園工作認識，已經認識咗十幾年，不過當時大家各有各拍拖，畢業後有次拍廣告時撞番，咁啱大家都單身，但見番之後一年先一齊，佢嗰時做緊舞蹈員，我就參加咗《美選D.n.A》，已經半隻腳入咗行。」
Stanley如今人氣急升，問Alina和對方拍拖可有構成壓力？她表示：「又冇喎，我哋平時出街都冇特別掩飾，反而佢近排忙啲，溝通時間少咗，但感情又再昇華咗，大家各自成長，學識點溝通先可以維持到一段好嘅關係。」Stanley身形操得勁fit，Alina指當時自己亦在為馬拉松做準備，每天早上6時便落街跑步，後來男友亦跟她結伴跑，「佢嘅飲食都係我照顧，通常煮完佢嘅中午晚飯，完成咗佢嘅事，但就唔記得煮自己嗰份。」Alina更搞笑表示Stanley變身「大表波」後完全威脅到自己，她稱：「佢咁瘦又咁大隻咁fit，我企佢隔離就好似變咗隻豬咁，不過見到佢有咁嘅成績都戥佢開心嘅，我都可以攞少少功勞。」