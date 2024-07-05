Alina甜蜜分享與Stanley入行前拍拖經過 爆男友變「大表波」有功勞

MIRROR 成員邱士縉（Stanley）的女友李炘頤（Alina）同是圈中人，日前（3日）她到新城廣播接受譚玉瑛的《QK玉瑛室》訪問，Alina與Stanley入行前已經拍拖，她在節目中大爆兩人相識經過，而Stanley早前在演唱會大騷爆肌變身「大表波」，原來都要歸功於Alina。

Alina娓娓道來她和Stanley如何認識，「我哋係大學讀書時一齊去主題公園工作認識，已經認識咗十幾年，不過當時大家各有各拍拖，畢業後有次拍廣告時撞番，咁啱大家都單身，但見番之後一年先一齊，佢嗰時做緊舞蹈員，我就參加咗《美選D.n.A》，已經半隻腳入咗行。」