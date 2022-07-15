AllStar籃球賽｜903公布歌星勇士隊34位球員號碼

叱咤903早前宣布再辦大型籃球賽事，今次活動名為《903 AllStar 籃球賽》，鐵定9月3日晚上7時30分假亞洲國際博覽館Arena舉行。

大會公開出席歌手及藝人名單，包括MIRROR、ERROR、馮允謙、ANSONBEAN、Gareth.T、林奕匡、陳柏宇、陳健安、張敬軒、張蔓姿、張蔓莎、譚旻萱、雲浩影、吳林峰、黃明德、黎展峯、黃姸、麗英、Dear Jane成員Tim與Jackal，當中現年18歲的英皇新人黃明德（Dark）年紀最輕，不過比賽當日他已過19歲生日。是次賽事將以五人籃球賽形式舉行，今日903展開了球員號碼抽籤大典，由張敬軒以歌星勇士隊長身份擔任主禮嘉賓，公布1至34號球員的抽籤結果。

《903 AllStar 籃球賽》

1號：張蔓莎

2號：Tim

3號：ANSONBEAN

4號：193

5號：Frankie

6號：馮允謙

7號：吳林峰

8號：黃明德

9號：張敬軒

10號：黎展峯

11號：Alton

12號：盧瀚霆

13號：保錡

14號：江𤒹生

15號：Stanley

16號：Jeremy

17號：Jackal

18號：陳健安

19號：姜濤

20號：雲浩影

21號：Dee

22號：譚旻萱

23號：呂爵安

24號：Fatboy

25號：Tiger

26號：陳卓賢

27號：柳應廷

28號：陳柏宇

29號：黃姸

30號：Lokman

31號：林奕匡

32號：麗英

33號：張蔓姿

34號：Gareth.T