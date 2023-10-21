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娛樂
2023-10-21 19:37:07

Alton打住邊爐決定脫離Tiger品牌 George赴澳門拍P1X3L 5G特輯

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Alton 打住邊爐決定脫離Tiger品牌 George赴澳門拍P1X3L 5G特輯

「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger、George均有出席。

「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，MIRROR成員Alton（王智德）、Tiger（邱傲然）、P1X3L成員George（歐鎮灝）及TVB力捧的鍾柔美（Yumi）均有出席。

Alton與Tiger在台上表演「土味求婚」，森美亦跟George學跳舞，George還示範瑜伽式打卡，問到有否計劃到澳門，George表示P1X3L與5G將過大海幾天拍特輯。

雖然Alton後援會Admin Team早前宣布解散，他接受訪問時接示：「我嘅角度係佢哋嚟就已經得，同個新聞冇咩關係，如果大家關心來說，就仲要啲時間，因為上次都有講過開始人數多，有任何改變都要小心處理。」Alton 透露暫時仍未有新一批合適人選承接，見到大家到來支持已經好開心，Alton事前也擔心今日沒有Leader會比較混亂，但見到大家都守規矩，所以看來不用擔心。

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「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger、George均有出席。

「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger、George均有出席。

MIRROR五周年會舉行連串慶祝活動，Tiger透露會好開心，因為可以同大家會比較近距離互動，可以傾到偈實在難能可貴，Alton就稱昨日跟隊友拍下一輯靚相，希望公司有機會用這些靚相展示給粉絲，希望他們鍾意。

至於Alton、Lokman脫離由Tiger成立的服裝品牌， Tiger表示：「嚴格來說係分開，更嚴格來說都係嗰句分開創作，空間更大。大家想玩多啲唔同類型嘅產品，所以分開各自各去做，可能遲啲又會再合作。」Alton指成立品牌有好多風格上去考慮，強調大家是好和平作出決定，當時大家是打住邊爐商量，是愉快、還有Tiger 的屋企人。

至於今日跟Yumi首次同場，造就TVB與ViuTV偶像跨台合作，到會否想未來有更多互動，George跟Yumi一同表演，他表示最緊要大家享受舞台，而Alton與Tiger就稱若公司能夠安排亦無任歡迎，娛圈百花齊放是個好現象。

MIRROR成員Alton、Tiger出席今日「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮。 MIRROR成員Alton、Tiger出席今日「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮。 MIRROR成員Alton、Tiger出席今日「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮。 George@P1X3L George@P1X3L George@P1X3L George@P1X3L George@P1X3L Alton@MIRROR Alton@MIRROR Tiger@MIRROR Tiger@MIRROR 「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger、George均有出席。 Alton@MIRROR Tiger@MIRROR 「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger均有出席。 「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger均有出席。 「感受澳門樂無限嘉年華」開幕禮今日在新都城中心舉行，Alton、Tiger均有出席。
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