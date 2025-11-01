Alton王智德奪首個韓國大獎 以韓文講感受獲讚可愛

每年只有兩至三個地區獲得此獎項，今年得獎者共有三位，除了Alton外，還有主演日劇《惡作劇之吻》的日本男星古川雄輝、以及菲律賓著名女星Arci Munoz。而同場獲得其他大獎的，包括將跟呂爵安Edan合演韓國《模範的士3》的韓星尹施允、饒舌歌手南賢俊（Popping Hyun Joon)等。

大會表示Alton 是香港人氣男團MIRROR 成員，唱跳部份不容質疑外，在影視項目上，在《社畜再培訓計劃》表現出眾，平日亦喜歡留意流行文化 。王智德Alton在台上得獎的感受：「好榮幸得到呢個獎，多謝自己公司MakerVille ，韓國嘅Fashion同埋演藝文化影響一直都給自己很多靈感，自己都一直學習都好尊敬韓國的文化，希望下次可以再見到大家就好！」台下有很多韓國的藝人和嘉賓聽到Alton 用韓文講得獎感言，覺得很感動和大讚他很可愛，覺得他講得好好！

Alton得獎前未覺自己緊張，但到達韓國頒獎禮現場，覺得好盛大好像英雄聚會，亦感受到那種緊張氣氛，他特別準備了韓文得獎感言，希望感受他的誠意。這頒獎典禮跟時尚同Model有關，Alton覺得Fashion sense不斷成長是需要的，很多很藝人都作多方面發展，做模特兒是要自信表現自己，如果可以擁有這份自信作為男子組合成員是很好的。

