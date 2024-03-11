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娛樂
2024-03-11 22:01:17

Alton王智德拍MV自覺好玩過做Gym 盼再有機出個人solo

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Alton表示歌曲中的一句個世界大快，快到出界」最令人深刻。

MIRROR的Alton王智德需身在英國，但他亦不忘為其個人單曲《非物質文化遺產》宣傳，歌曲的MV今日推出，他希望透過MV鼓勵大家相信自己，不要害怕跟世界步伐不一，Alton表示在拍攝某些鏡頭時好玩過做Gym

Alton特別跟導演溝通，便發現最洗腦的一句Hook，就是「個世界大快，快到出界」這句歌詞，他延伸說明歌詞深義，道：「其實每個人都一定同社會環境有唔同步嘅時候，例如當個個都去買同一樣嘅嘢，個個都去做同一樣嘢，個個都覺得一樣嘢好嘅時候，自己未必同大眾有同一樣嘅想法，咁自己應該追上人哋嘅步伐，還是享受自己嘅步伐呢？其實呢首歌係留低一個問號俾大家。」

MV便用了一個瘋人院的概念來包裝。

為了要具體化地展示這份深義，這次MV便用了一個瘋人院的概念來包裝，Alton陷入瘋人院之中，被大量精神失常的瘋人包圍著，但他依然清醒，未有被迫到變瘋！Alton表示：「其實大家都有自己嘅世界，當你同人哋唔同嘅時候，人哋可能會覺得你傻傻地，但當你知道自己揸住啲乜嘢宗旨，堅持緊自己想法嘅時候，你自己就會好清楚知道嗰樣嘢未必係傻。」

在眾多場群戲之中，Alton最喜歡與一眾Dancers及演員在鬥力的畫面，現場所見，Alton每一Take都出盡全力，猶如俾盡全力做Gym，不過Alton笑言：「我覺得係好玩過做Gym，因為好多人一齊參與，睇到個畫面，就覺得幾靚。」

Alton每一Take都出盡全力。

推出了非物質文化遺產》以後，都有不少蛋白粉期待Alton推出第二首作品，Alton表示：「我喺演唱會彩蛋演出，用咗九千幾人嘅力量去勒索公司，唔知會唔會成功，但未來嘅嘢好難講，但做咗第一首歌，我嘅歌詞又都係叫人有希望嘛，所以自己都會有希望嘅。希望之後會有多啲唔同類型嘅作品俾大家睇到啦！」

不少蛋白粉期待Alton推出第二首作品。

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