Alton王智德靈異舞台劇明天開鑼 與嘉盈挑戰激動床戲爆有人幾乎全裸演出 (有片)

「鬼王」潘紹聰領軍的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版安排明天（25日）開演，今日鬼王率MIRROR成員王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、歐芷菲、邢灝及導演朱栢謙等齊集灣仔藝術中心舉行拜神儀式，更有醒獅助興，祈求開工順利及場場爆滿。
演嫖客鳳姐挑戰大膽場面
19場的《一樓一會》明天起在藝術中心壽臣劇院隆重公演，Alton、嘉盈在儀式後接受訪問，對於《一樓一會》是套靈異題材舞台劇，講述一個關於妓女的鬼故事，講述Alton飾演的男主角魏生「沉船」年輕鳳姐小雲，一星期一次的約會令他們漸漸親近，演小雲的嘉盈自言欠缺舞台經驗，感到不安的她表示：「我噚晚瞓唔著，瞓得好差，我發現嗰個地方好近觀眾，所以買咗$999（票價）嘅觀眾真係好抵，但我哋喺上面就好近，好似屋企張床同床頭櫃咁，嗰個距離好驚咁。」Alton亦言：「好多人很近咁望住自己喺床上面，做戲。」問到是否因劇情需要有大膽演出？Alton說：「大膽呀？我會形容為激動。」他認為故事設定上已夠破格，無論環境是一流一，還是角色是嫖客與鳳姐，所以劇情上當然也有激動、大膽情節。兩人異口同聲指導演朱栢謙比較激動，並預告有一同激動的場面，Alton自言好想分享，可惜上頭指令無法劇透，但就會有身體接觸，Alton稱：「攬到好實㗎！」Alton對會否除衫演出大賣關子，而嘉盈則爆：「我想講最性感唔係我，我梗係失落啦！話晒都想性感吖嘛。」直指有合作演員今次幾乎全裸上陣，但未肯透露是男拍檔還是女拍檔。
首演舞台劇難度非唸對白
嘉盈自言戲服不乏短裙仔，亦會擔心走光，而談回兩人的親熱場面，她笑稱擔心給有做開gym的Alton大力「箍死」，當被記者問到Alton硬唔硬時，嘉盈答：「體脂唔係好多。」被追問有否被哽親？Alton即搶答：「你講哽親佢哋會好開心㗎！」嘉盈隨即笑說：「哎呀！我啃親添呀！」Alton坦言演得好開心及很有發揮。談到今次首次演出舞台劇，嘉盈認為最難並非是唸對白：「一開始，我完全唔知道點樣去做小雲，因為我做咩都好自己，冇辦法我太自我中心，但到後來導演就同我講，其實觀眾係想睇到另一個你，其實我一定有啲面向唔想俾人睇到，而我自己都好少拎出嚟，我要拎呢方面出嚟，呢一樣係最難。」Alton就指一向拍攝開有剪接的電視劇、電影，因為這次舞台劇沒有了剪接，所以很多空間上的處理要花點心神，例如可能是聲線的大與小，空間的處理和角色企位距離，這些都是通過很多次重複的綵排去練出來。
Alton與嘉盈由排練到開演前夕，表示沒有怪事發生，由於兩人均是極度陽光，合作時氣氛都好歡樂。11月23日將聯同MIRROR成員出席《903 AllStar 籃球賽》，初中時打籃球的Alton未有打算加緊練習，揚言到時會打「天才波」， 問到全新團綜《MIRROR Chef》已經拍攝完畢，Alton稍作劇透表示回到學校上家政堂，自爆第一集的廚藝已退步給大家睇，原來他最拿手是炮製薑蔥炒蟹，是媽媽傳授的菜式，當年他working holiday，在海外生活時太想念這個味道，所以便開始自己嘗試做薑蔥炒蟹，對自己的廚藝就俾70分。