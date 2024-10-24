Alton王智德靈異舞台劇明天開鑼 與嘉盈挑戰激動床戲爆有人幾乎全裸演出 (有片)

「鬼王」潘紹聰領軍的哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐怖在線》現場版安排明天（25日）開演，今日鬼王率MIRROR成員王智德（Alton）、王嘉盈、麥沛東、歐芷菲、邢灝及導演朱栢謙等齊集灣仔藝術中心舉行拜神儀式，更有醒獅助興，祈求開工順利及場場爆滿。

演嫖客鳳姐挑戰大膽場面

19場的《一樓一會》明天起在藝術中心壽臣劇院隆重公演，Alton、嘉盈在儀式後接受訪問，對於《一樓一會》是套靈異題材舞台劇，講述一個關於妓女的鬼故事，講述Alton飾演的男主角魏生「沉船」年輕鳳姐小雲，一星期一次的約會令他們漸漸親近，演小雲的嘉盈自言欠缺舞台經驗，感到不安的她表示：「我噚晚瞓唔著，瞓得好差，我發現嗰個地方好近觀眾，所以買咗$999（票價）嘅觀眾真係好抵，但我哋喺上面就好近，好似屋企張床同床頭櫃咁，嗰個距離好驚咁。」Alton亦言：「好多人很近咁望住自己喺床上面，做戲。」問到是否因劇情需要有大膽演出？Alton說：「大膽呀？我會形容為激動。」他認為故事設定上已夠破格，無論環境是一流一，還是角色是嫖客與鳳姐，所以劇情上當然也有激動、大膽情節。兩人異口同聲指導演朱栢謙比較激動，並預告有一同激動的場面，Alton自言好想分享，可惜上頭指令無法劇透，但就會有身體接觸，Alton稱：「攬到好實㗎！」Alton對會否除衫演出大賣關子，而嘉盈則爆：「我想講最性感唔係我，我梗係失落啦！話晒都想性感吖嘛。」直指有合作演員今次幾乎全裸上陣，但未肯透露是男拍檔還是女拍檔。