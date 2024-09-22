Alton王智德35歲生日 排練舞台劇驚喜獲贈「燒」蛋糕

MIRROR成員王智徳昨日(21日)35歲生日，日前出席fans club舉辧的《Liftoff to limitless》生日派對，與逾300位「蛋白粉」慶祝，雖然戶外場地，但天公造美預祝生日，齊齊盡興之歸。Alton昨日則要如常開工為哈囉喂劇場《一樓一會》X《恐佈在線》現場版排練。劇組特地為壽星仔炮製驚喜生日會，送上寓意越燒越旺的「燒」蛋糕慶祝，並在蛋糕中層設暗格，藏了一連串的Alton照片，寓意長長久久，Alton開心笑言︰「我都唔知自己影過咁多相。」
嘉盈炮製驚喜
昨日劇組與演員如常排練，麥沛東於小休時段刻意拉開Alton，讓劇組準備，女主角嘉盈訂了一個令人意想不到的「燒」蛋糕，當Alton返回綵排室時，大家一齊唱起生日歌，大感驚喜，看到枱上準備好的食物和蛋糕，他開心笑謂︰「多謝，多謝！！」 並即時燃點蛋糕面層糖面相片，料不到下層浮現Alton另一張劇照相，最令大家意想不到的是，蛋糕中層還有機關，當Alton跟住指示拉出來的，原來是他的串燒劇照。
潘紹聰送利是
潘紹聰還送上利是予壽星仔，潘Sir笑謂︰「今日係Alton正日生日緊係要封利是啦！」還乘機打聽Alton幾多歲？Alton笑謂︰「未夠40。」談到生日願望，Alton謂︰「希望嚟緊一年嘅工作，可以順順利利，大家都身心健康，《一樓一會》good show。」Alton笑指正日生日在工作中度過，沒想到怎樣慶祝，他笑指︰「冇諗過大家會安排咁多嘢，好有心。我今日都覺得有啲奇怪，平時大家會叫定外賣，但今日冇人提過，我嚟之前仲買定嘢食，如果我早知道，我就唔食嘢住啦！」《一樓一會》將於10月25日起假灣仔香港藝術中心壽臣劇院隆重公演。