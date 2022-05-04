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娛樂
2022-05-04 13:13:55

Alton 開心《勁騎26》反應好 《金宵大廈2》結局收視跌至新低

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Alton初次獨力主持的《勁騎26》，表現獲好評。 由陳山聰和李施嬅主演的《金宵大廈2》收視令人跌眼鏡。

無綫昨日(3)公布上周(425日至51)三台的直播收視，《金宵大廈2》結局篇由前一周的16.5點下跌至15.6(101萬觀眾)，全劇總平均收視為17.4，是本年度TVB劇集收視排行榜尾三，口碑與收視都遠不及首季《金宵大廈》。至於令炎明熹和曾比特人氣急升的《聲生不息》，周日播的映第二集收視為16.9點(約109萬觀眾），收視平穩沒升跌。

MIRROR成員Alton(王智德)主持的ViuTV全新綜藝節目《勁騎26》，上周一(2)開播已先後有張繼聰、花姐擔任嘉賓，Alton的主持急才和綜藝感大有發揮，贏得口碑，錄得3.7點收視，日前播放的一集，Alton擔任「浪浪送行者」義工，即使節目拍攝完畢乃願協助清理毛孩遺體，獲讚真心。而另一MIRROR成員李駿傑(Jeremy)主持的《GO！執！事務所》有3.5點收視，比前一周微升0.3點。

以「浪浪送行者」為主題的《勁騎26》感動不少網民，Alton獲讚真心。 Alton與花姐撐枱腳的一集，鏡粉必看。 Alton首次唱節目主題曲。

喜怒哀樂訊息最重要

Alton昨日(3)在社交平台上載節目花絮照片，他寫道，「好開心出街之後嘅反應咁好睇到車友們睇到電單車世界唔同嘅面向最重要嘅就係當中種種喜怒哀樂嘅訊息如果你哋覺得好睇嘅就一齊珍惜呢個節目播出嘅呢三個星期叫埋你啲親朋戚友入坑男女老幼通殺。」《勁騎26》共有15集，現已播了一半(7集)，向來充滿正能量的他不忘自我勉勵，「電單車係好勁你哋都可以咁勁但我先係最勁耶！」

《金宵大廈2》「姐姐」單元因黃婉華塗黑皮膚扮菲傭，惹來抨擊。 Jeremy與阿正、阿橙和Jan Jan主持，口碑亦不錯。 第二集《聲生不息》李子祥和曾比特合唱《單車》，樂迷聽出耳油。
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