Alton 開心《勁騎26》反應好 《金宵大廈2》結局收視跌至新低

無綫昨日(3日)公布上周(4月25日至5月1日)三台的直播收視，《金宵大廈2》結局篇由前一周的16.5點下跌至15.6點(約101萬觀眾)，全劇總平均收視為17.4，是本年度TVB劇集收視排行榜尾三，口碑與收視都遠不及首季《金宵大廈》。至於令炎明熹和曾比特人氣急升的《聲生不息》，周日播的映第二集收視為16.9點(約109萬觀眾），收視平穩沒升跌。

由MIRROR成員Alton(王智德)主持的ViuTV全新綜藝節目《勁騎26》，上周一(2日)開播已先後有張繼聰、花姐擔任嘉賓，Alton的主持急才和綜藝感大有發揮，贏得口碑，錄得3.7點收視，日前播放的一集，Alton擔任「浪浪送行者」義工，即使節目拍攝完畢乃願協助清理毛孩遺體，獲讚真心。而另一MIRROR成員李駿傑(Jeremy)主持的《GO！執！事務所》有3.5點收視，比前一周微升0.3點。