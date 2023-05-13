Alton@MIRROR遭義工團體嘲弄 開live暗示對方並無致歉

MIRROR成員王智德(Alton)去年拍攝ViuTV節目《勁騎26》時，幫手協助處理動物屍體，但近日網上流出當日有份參與拍攝節目「浪浪送行者」義工阿峰及其妻Sammi的對話，內容都是嘲笑Alton當日處理屍體的表現，男聲更表示當時特登戲弄Alton，讓對方難堪，又嘲笑對方怕骯髒。其後阿峰的太太Sammi在專頁回應，承認對話內容，但澄清對話是2022年1月7日至8日在他們組織群組的錄音，更表示在1月10日拍攝當天，已對Alton的表現改觀，並揚言有人造謠；在網民的追擊下，她表示已私下向Alton道歉。
今日(13日)，Alton終於在社交網首度開腔回應 :「我係話，的確係有人解釋返『時間點』嘅，但至於私下有無道歉，點為之道歉，見仁見智。唔討論」昨日Alton在打機開live時亦有談及事件，他稱知道有關義工組織發生了一些事，並且有很多網上文章以他作標題令事件持續發酵，「自己個IG係收到好大嘅信息量，嗰個信息量我都唔能夠統稱嗰啲係關心、even滋擾，我都唔能夠咁講，係因為好多信息量，入面好多……」他表示知道很多人想他回應，但自己仍需時間去了解，「希望我嘅沉默冇為大家帶來太多過分嘅解讀。」他指大家應聚焦事件的本身，而非放在他身上，「有很多人用咗我用咗出發點，去咗講Alton本身係有潔癖㗎啦。大家都可能用咗本身對我嘅認識，做一個前設，然後再做任何嘅回應。咁但係，亦都有另一批人用咗我公眾人物呢個身份，就覺得，我係咪有特權、唔可以笑呀？係咪就唔可以咁樣對佢呀？我覺得大家用咗我做出發點，而我覺得係唔恰當。」
他認為處理動物屍體本是有意義的事，「嗰件事就算唔係我做嘅，可能嗰個係老人家、陳小明張大文，甚至係黃伯，佢哋去做可能都做得好出色，可能都做得好騰雞，好多甩漏，亦都可能做得好專業，但無論做成點都好，但都應該係要鼓勵，無論做成點都好，都應該係要支持。」他希望大家能用一個合適角度去處理今次事件
Alton坦言令他「比較唔開心」，原因是自己很支持幫手處理動物屍體，「我覺得大家對動物關注﹐呢件事係好有意義，所以佢係值得有發展、值得多人關注；但係我會驚，如果有呢啲事發生咗，我相信係一定會影響到一啲人，大家會覺得，風頭火勢喎，少討論為妙。我相信一定有人係咁樣，但我覺得咁樣係唔好囉。唔好因為呢啲可能係……因為網絡而產生嘅事端，而減低大家對呢件應該要關注嘅事情減低關注同熱情。」
他擔心原本一件美好的事件會變成其他，他不想有誤會，「唔好抹煞咗一件好事嘅發展。」他承認有收到當事人的訊息，但似乎不見對方有道歉，「佢係有解釋返件事嘅時間點，詳情同其他公開資訊一樣，我冇必要喺度公開回應。」最後他希望大家快些繼續過住開心愉快生活，然後集氣希望《勁騎》 有第二季。