Alton@MIRROR遭義工團體嘲弄 開live暗示對方並無致歉

MIRROR成員王智德(Alton)去年拍攝ViuTV節目《勁騎26》時，幫手協助處理動物屍體，但近日網上流出當日有份參與拍攝節目「浪浪送行者」義工阿峰及其妻Sammi的對話，內容都是嘲笑Alton當日處理屍體的表現，男聲更表示當時特登戲弄Alton，讓對方難堪，又嘲笑對方怕骯髒。其後阿峰的太太Sammi在專頁回應，承認對話內容，但澄清對話是2022年1月7日至8日在他們組織群組的錄音，更表示在1月10日拍攝當天，已對Alton的表現改觀，並揚言有人造謠；在網民的追擊下，她表示已私下向Alton道歉。

今日(13日)，Alton終於在社交網首度開腔回應 :「我係話，的確係有人解釋返『時間點』嘅，但至於私下有無道歉，點為之道歉，見仁見智。唔討論」昨日Alton在打機開live時亦有談及事件，他稱知道有關義工組織發生了一些事，並且有很多網上文章以他作標題令事件持續發酵，「自己個IG係收到好大嘅信息量，嗰個信息量我都唔能夠統稱嗰啲係關心、even滋擾，我都唔能夠咁講，係因為好多信息量，入面好多……」他表示知道很多人想他回應，但自己仍需時間去了解，「希望我嘅沉默冇為大家帶來太多過分嘅解讀。」他指大家應聚焦事件的本身，而非放在他身上，「有很多人用咗我用咗出發點，去咗講Alton本身係有潔癖㗎啦。大家都可能用咗本身對我嘅認識，做一個前設，然後再做任何嘅回應。咁但係，亦都有另一批人用咗我公眾人物呢個身份，就覺得，我係咪有特權、唔可以笑呀？係咪就唔可以咁樣對佢呀？我覺得大家用咗我做出發點，而我覺得係唔恰當。」

他認為處理動物屍體本是有意義的事，「嗰件事就算唔係我做嘅，可能嗰個係老人家、陳小明張大文，甚至係黃伯，佢哋去做可能都做得好出色，可能都做得好騰雞，好多甩漏，亦都可能做得好專業，但無論做成點都好，但都應該係要鼓勵，無論做成點都好，都應該係要支持。」他希望大家能用一個合適角度去處理今次事件