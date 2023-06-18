Alton、Tiger逐漸搵到位置 網民憂Frankie長期隱形

MIRROR十二位成員中，向來不太起眼的王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)及陳瑞輝(Frankie)的去向最近引起網民討論。三人被網民歸納於「下弦」，原本同是「下弦」的楊樂文(Lokman)、邱士縉(Stnaley)及李駿傑(Jeremy)亦因為工作量陸續大增，人氣也愈來愈旺盛，當中以Jeremy最厲害。

Tiger認迷失 近日有傳媒找來Tiger做訪問，他直認自己感到迷失，不知道自己的位置，也不明白為何他會是MIRROR成員，直至執導《是日精選》才開始見到前路。除了Tiger見到工作上的曙光，Alton亦因為打機直播吸納了不少「機民」，日前更與Stanley獲遊戲公司邀請出席活動，並參與AK新歌作詞部份，與Lokman聯手填上rap詞。