Alton、Tiger逐漸搵到位置 網民憂Frankie長期隱形

MIRROR十二位成員中，向來不太起眼的王智德(Alton)、邱傲然(Tiger)及陳瑞輝(Frankie)的去向最近引起網民討論。三人被網民歸納於「下弦」，原本同是「下弦」的楊樂文(Lokman)、邱士縉(Stnaley)及李駿傑(Jeremy)亦因為工作量陸續大增，人氣也愈來愈旺盛，當中以Jeremy最厲害。
Tiger認迷失
近日有傳媒找來Tiger做訪問，他直認自己感到迷失，不知道自己的位置，也不明白為何他會是MIRROR成員，直至執導《是日精選》才開始見到前路。除了Tiger見到工作上的曙光，Alton亦因為打機直播吸納了不少「機民」，日前更與Stanley獲遊戲公司邀請出席活動，並參與AK新歌作詞部份，與Lokman聯手填上rap詞。
至於Frankie的位置便引起網民關注，並令人想起姜濤在頒獎禮上說︰「其實我同Tiger起碼有一句，但我同你可能一句都冇，哈哈！咁但係，我知道你仲好盡力搵緊自己嘅目標。」Frankie是團中的外貌擔當，然而代言工作不算多，定位也頗模糊，連他在MIRROR演唱會上的一場獨腳戲也說︰「MIRROR越來越紅，越來越多嘢做，但我呢留喺屋企對住四幅牆等，我窮到要問人借錢過生活。我越來越冇自信，開始質問自己點解要嘥咁多時間去擔心生活，而唔係諗點去做好自己呢？」Frankie在《12怪盜》中的技能，大會也沒有提及，只謂他擁有神秘技能。有網民憂他在戲中的技能是隱形，隨時搞到出場的戲份少之又少。