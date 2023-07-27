Amy Lo盧慧敏首次演驚慄片做足功課 上網參考屍體容貌揣摩扮死人

Amy Lo首次演驚慄片《失衡凶間之惡念之最》，在當中的《逃殺》單元挑戰扮死屍。

港產片《失衡凶間之惡念之最》今日上映，該作是「失衡系列」繼《失衡凶間》和《失衡凶間之罪與殺》後第三部曲，由《要命的溫柔》、《逃殺》和《死亡回憶》三部懸疑短篇組成。

首次拍驚慄片的盧慧敏（Amy）在《逃殺》中，表現令人眼前一亮，在殘破不堪的廢墟與飾演前夫的姜皓文（黑仔）無論吵架甚至打架都去到䀆。黑仔更是演技大爆發，溶屍和吸毒戲，雖算零對白亦發揮得淋漓盡致，他坦言開工前煲古天樂電影《門徒》偷師，而Amy更自爆上網睇真人「死相」汲取靈感，黑仔聞言亦嘩然。