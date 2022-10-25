Amy Lo穿心型小背心玩夢幻造型 幻想自己係Spice Girls置身Y2K年代

盧慧敏（Amy）最近為珠寶品牌蕭邦（Chopard）的全新My Happy Hearts系列拍攝短片，色彩繽紛的影片靈感源自Y2K年代，可說是近數十年來其中一個最快樂的黃金時代。

Amy Lo穿上多套色彩繽紛的服裝，配上精緻璀璨的心形配飾，Amy說：「Y2K呢個年代畀我嘅感覺係色彩繽紛，唔單止係衫，甚至係音樂、電影入面，都好有個人獨特性，可能係當時嘅世界觀，或者係人類對世界嘅憧憬同好奇心都比而家重，嗰陣時我仲好細個，天真爛漫，日日都着住校服返學，冇乜機會接觸Y2K呢樣嘢，未試過着呢類型嘅衫，不過記得當時睇好多電影、MV等，感覺玩味好重，其實自己都好鍾意。」 於拍攝中，Amy其中一個造型是穿上一件心型剪裁的小背心，她笑說：「我平時出街好少着得咁鮮艷，亦唔會着咁暴露嘅cutting，所以好慶幸今次可以畀我有一個咁好玩嘅style，拍嘅時候會幻想自己係Spice Girls或者係Britney Spears、王菲呢啲好大膽同好敢做自己嘅一啲女性，時尚係會循環，隔咗好多年就會重複返嗰個trend，可能而家興起Y2K熱潮，拍攝當日見到啲古董電話、打字機，大家都好有回憶！拍得好開心！好好玩！」