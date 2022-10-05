Amy Lo被整蠱搞到眼濕濕 獲老闆辦驚喜派對賀29歲生日

盧慧敏（Amy Lo）昨天29歲生日，日前獲所屬公司Cool Style老闆Kim Chou為Amy精心策劃驚喜派對，由同事安排一班Amy的「小樹苗」粉絲為壽星女慶祝牛一。

公司跟一班粉絲向Amy以大整蠱來送上驚喜，當天Amy獲老闆通知要到影樓拍攝工作，並預先夾好Amy的粉絲團「小樹苗」驚喜到場，粉絲一早抵達影樓佈置，Kim亦預先訂了蛋糕，當Amy到場時看到影樓漆黑一片，感到疑惑之際，大家一躍而上，Amy收到大家心意，不禁眼濕濕有感而發：「多謝大家，平時好少可以同大家傾偈，好多謝大家成日都超級愛我同支持我，有好多時候做嘢唔係超級順利，當面對低潮位嘅時候我就會望吓你哋啲相，睇吓大家嘅留言，我就會覺得好好，都好想好似大家咁簡簡單單，大家嘅祝福我收到晒！我感覺大家真係衷心希望我好，我覺得自己超級幸福！」大家除向Amy送上祝福、送小禮物，Amy更與大家玩「大電視」與「收賣佬」等遊戲，而Amy更主動邀請粉絲傾偈談心事，有問必答，她又謂跟朋友慶祝生日有個習慣，就是可不停問問題，問到壽星女感動到喊為至，Amy笑說：「你哋已經做到！我唔係好紅嘅明星、又唔係歌手，能夠得到大家嘅愛護唔係應份嘅，所以我好感恩。因為我個人好鍾意傾偈，所以今日就好似迫大家同我傾偈咁，哈哈。」而粉絲當然不放過機會，問她跟誰及如何度過生日？Amy笑謂：「我知你哋想問我咩嘅！哈哈……生日都會同屋企人sss一齊過！」粉絲更有趣的問到Amy平日甚麼時候睡覺？期待Amy拍喜劇、以及希望《無限斜棟有限公司》拍攝續集等等。至於問到Amy的生日願望？她說：「唔講得架！講咗就唔靈，不過我好想講。其實而家都好唔容易，希望大家都愈嚟愈好、身體健康、開開心心！」